Google Pixel 4 - Geekbench'te Görüntülendi!

Henüz resmiyet kazanmayan ancak dünya genelinde bütün üreticilerin, çekirdek puanlamaları yaptığı Geekbench, hemen hergün yeni bir telefona ev sahipliği yapıyor. Bu gün ise Geekbench’te “Google Coral” adı verilen gizemli bir Google cihazı tespit edildi.

Bu yıl duyurulması beklenilen ancak henüz resmiyet kazanmayan Android Q, yeni akıllı telefonın yazılımı oluyor. Şu anda muhtemelen beta sürümü üzerinde yapılan çalışmalarda, Android Q’nun ilerleyen zamanlarda duyurulması muhtemel.

Bunlara ek olarak cihazın içerisinde bu Android işletim sisteminin bulunması, cihazın amiral gemisi düzeyinde olması gerektiğinin göstergesidir. Son çıkan haberler de göz önünde bulundurulduğunda, cihazın Google Pixel 4 olması oldukça muhtemeldir.

Bu, muhtemelen Google’ın yeni nesil işletim sistemi olan Android Q’nun Alpha sürümü içeriyor. Ancak bu işletim sistemine ilk sahip olacak cihaz da Pixel 4 modeli olabilir. Cihazın performansına etki edecek işlemci açıklanmadı. Bunun yerine, sadece “coral” olarak listede yerini aldı.

Ayrıca bkz: Android Q Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Söylentileri

Bununla birlikte GeekBench skoru, cihazın yonga setinin Qualcomm’un en yeni Snapdragon 855 işlemcisine benzer nitelikte. 3296’nın tek çekirdekli testte ve 9235 ise çok çekirdekli testte elde etmiştir. Bu skorlar Pixel 3‘teki Snapdragon 845 yonga setinden %10’a kadar daha yüksek.