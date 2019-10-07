Google Pixel 4 Kamera Örnekleri Sızdırıldı!

Google, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları – Pixel 4 ve Pixel 4 XL kısa süre sonra tanıtılacak. Lansman etkinliğinin 15 Ekim’de gerçekleşmesi planlanıyor. Bu etkinlikte aynı zamanda şirketin başka bir kaç ürün daha piyasaya sürmesi bekleniyor.

Telefonun lansmanı öncesinde, teknik özelliklerinin çoğu zaten sızdırılmış durumda. Şimdi ise akıllı telefonun kamera örnekleri de ortaya çıktı. Telefonun öne bakan kamerasından çekilen selfie çekimi, portre modu için örnek gibi görünüyor.

Görüntüler etkileyici görünmekle birlikte, Pixel 3’ün 8 megapiksel sensöründen oldukça düşük olan 4,5 megapiksel çözünürlük ile çekilmiş. Telefonun arka kamerasını kullanan portre efekti de çok etkileyici ve özellikle kenar tespiti kusursuz çalışıyor gibi görünüyor.

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Google’ın Gece Görüşü, ilk çıktığından bu yana etkileyiciydi. Pixel 4’teki kamera örneği, bu mirasın devam etmesine işaret ediyor gibi görünüyor. Gece Görüşü modunu kullanarak çekilen görüntüler, koyu renkler ve rakiplere kıyasla çok daha az gürültü ve çok daha fazla netlik var.

Ancak Gece Görüşü kullanan kamera performansı koyu renkler sunmayı bırakmıyor. Çevrimiçi paylaşılan örnekler, Google Pixel 4 serisinin, yıldızların ve Samanyolu’nun gece çekimlerini de mükemmel netlikte çıkaracağını gösteriyor.