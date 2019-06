Google Pixel 4 Kamera Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Son zamanlarda yaklaşmakta olan akıllı telefonların, özellikle de Google‘un amiral gemisinin sızdırılmış teknik çizimlerini görmek oldukça yaygınlaştı. Hatta Google Pixel 3a teknik çizimleri, resmi tanıtımından neredeyse altı ay önce internetteydi. Bu haftanın başlarında ise, Pixel 4 akıllı telefonun teknik çizimleri çevrimiçi olarak sızdırıldı.

Çıkıntılı kare kamera modülünün içine yerleştirilmiş en az çift arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Bugün Google, cihazın arka görüntüsünü ortaya çıkaran Pixel 4 akıllı telefonun tanıtım görüntüsünü tweetter’da paylaşıldı.

Google’ın paylaştığı görüntüden, cihazın, LED flaş ile birlikte çift arka kamera ile geleceğini onaylayabiliriz. Ayrıca büyük kamera modülünün içinde ilave bir sensör var ve işlevselliği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yeni iPhone’ların bile benzer bir tasarımla geldiği söyleniyor.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1

— Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019