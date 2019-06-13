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Google Pixel 4 Kamera Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Google'ın en yeni amiral gemisi Google Pixel 4'ün, çift arka kamera ile geleceği onaylandı...

By Muhammed Arslan

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Google Pixel 4 Kamera Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Son zamanlarda yaklaşmakta olan akıllı telefonların, özellikle de Google‘un amiral gemisinin sızdırılmış teknik çizimlerini görmek oldukça yaygınlaştı. Hatta Google Pixel 3a teknik çizimleri, resmi tanıtımından neredeyse altı ay önce internetteydi. Bu haftanın başlarında ise, Pixel 4 akıllı telefonun teknik çizimleri çevrimiçi olarak sızdırıldı.

Çıkıntılı kare kamera modülünün içine yerleştirilmiş en az çift arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Bugün Google, cihazın arka görüntüsünü ortaya çıkaran Pixel 4 akıllı telefonun tanıtım görüntüsünü tweetter’da paylaşıldı.

Google’ın paylaştığı görüntüden, cihazın, LED flaş ile birlikte çift arka kamera ile geleceğini onaylayabiliriz. Ayrıca büyük kamera modülünün içinde ilave bir sensör var ve işlevselliği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yeni iPhone’ların bile benzer bir tasarımla geldiği söyleniyor.

Pixel 4, çift kamera geleceği gözükse de, 2019 iPhone’lar üçlü arka kameralara sahip olacak. Önceki Pixel akıllı telefonlara kıyasla, yaklaşmakta olan Pixel 4 arkaya yerleştirilmiş parmak izi tarayıcıyı ve çift tonlu kaplamayı içermiyor. Şimdi, arka tarafta sadece tek bir cam kaplama mevcut.

Güç düğmesi ve ses kontrol tuşları telefonun sağ kenarında görülebilir. Orta seviye Pixel 3a ve Pixel 3a XL akıllı telefonlarda yerini alan 3.5 mm kulaklık girişi muhtemelen yok. Google, yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonunun tasarımını Haziran ayında resmen açıklamış olsa da, resmi lansman etkinliği Ekim ayında yapılacak.

 

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