Google Pixel 4 Kutusu Ortaya Çıktı

Amiral gemisi akıllı telefon modelleri için yeni üyelerden biri olmasını beklediğimiz Google Pixel 4 akıllı telefonları için sayaç çalışmaya başladı. Telefonların çok kısa bir süre sonra tanıtılması bekleniyor.

Tanıtımın hemen sonrasında ise belirlenen bölgeler için yeni akıllı telefonların satışa çıktığını göreceğiz. Tanıtım tarihine bu kadar kısa bir süre kalmışken yeni akıllı telefon modellerine ilişkin yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son olarak telefonu çok net bir şekilde ortaya koyan kutu görselleri yayınlandı. Yayınlanan kutu görselleri önemli sistem özelliklerini ortaya çıkarmakla kalmadı. Ayrıca telefonlar için beklenen tasarım da ortaya çıktı.

Google Pixel 4 Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni telefonların özelliklerini de ortaya çıkardığı iddia edilen görseller, yeni modelin çoklu arka kamera ile geleceğini doğruluyor. Kamera alanının kare şeklinde olduğunu ve bu alanın iPhone 11 modellerinde yer alan bir kamera tasarımı sunduğunu göreceğiz.

Kutu tasarımında net bir şekilde gözükmüyor ancak muhtemelen çerçeveli bir akıllı telefon görmek mümkün olacak. Çerçevelerin çok daha ince çerçeveler sunduğunu görmek mümkün olacak.

Tasarımı bir kenara bırakıp yeni akıllı telefon modellerinde sunulacak özelliklere geçtiğimiz zaman ise tam bir amiral gemisi serisi akıllı telefon görüyoruz. Kutuda yazan özelliklere göre bu modelde 5.7 inçlik bir ekran karşımıza çıkacak. Full HD+ çözünürlük değerine sahip olacak ekranların 90 Hz yenileme hızı bulunacak ve ekranda Ambient EQ teknolojisi öne çıkacak.

Ekranı bir kenara bırakıp yeni akıllı telefonların işlemcilerine geçtiğimiz zaman ise Snapdragon 855 serilerini göreceğiz. Snapdragon 855 amiral gemisi işlemci modellerinin dışında, yapay zeka ile öne çıkan makine öğrenimi özellikli Pixel Neural engine işlemcisi karşımıza çıkacak.

Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise bu modelin 16 MP telefoto kamerası ve 12 MP çift arka kamerası bulunacağı görülüyor. Tüm bu özelliklerle beraber Google Pixel 4 akıllı telefonlarının tanıtımı 15 Ekim’de. Bugün yapılacak tanıtım sonrasında ortaya çıkan tüm detayları paylaşacağız. Açıkçası fiyatları çok merak ediyoruz.