Google Pixel 4 Özellikleri Ortaya Çıktı

Pixel modellerinin yeni ve en iddialı akıllı telefonu olması beklenen Google Pixel 4 modelleri için detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni modelin çalışır halde görüntülerinin ortaya çıktığından söz etmiştik. Çalışır halde görüntülenen Google Pixel 4 akıllı telefonları için şimdi ise teknik özellikler ortaya çıktı.

Bu kez telefonların nasıl bir sistem sunacağı konusunda detayların ortaya çıkmasını sağlayan bilgiler, beklentileri de bir seviye üste taşımış oldu. Hemen yeni akıllı telefon modelleri için ortaya çıkan detaylardan ve bizim beklentilerimizden söz edelim. Bakalım Google Pixel 4 akıllı telefonlarında nasıl bir sistem karşımıza çıkacak?

Google Pixel 4 Özellikleri Neler Olacak?

Yeni akıllı telefonlar amiral gemisi modeller olacak. Bu nedenle beklenen işlemci modeli de Snapdragon 855 işlemcileri. Başarılı işlemcilerin yanında 6 GB RAM bellek miktarının da sunulması bekleniyor. 6 GB RAM bellek miktarının modellere göre değişiklik göstermesi de söz konusu olabilir. 8 GB ya da 12 GB RAM bellek versiyonlarını da görebiliriz.

Ama standart olarak sunulan modelde 6 GB RAM bellek miktarının karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Depolama alanı kısmında ise 128 GB depolama alanı karşımıza çıkacak. Muhtemelen RAM bellek kısmında artış olması durumunda depolama alanında da farklı seçenekler karşımıza çıkacak.

Google Pixel 4 akıllı telefonlarının ekran kısmında ise 5.8 inçlik bir panel sunması beklentisi var. 5.8 inçlik ekran panelleriyle beraber gelecek olan modelin Full HD+ çözünürlük değerine sahip olduğunu göreceğiz.

18:9 ekran oranı bulacak olan telefonda muhtemelen çerçeveli bir tasarıma yer verilecek. Tasarım kısmında da çok önemli bir fark söz konusu değil. En azından beklenti bu yönde. Tasarım kısmında olursa en büyük değişiklik kamera bölümünde olacak.

Şu an için Google Pixel 4 akıllı telefonları için ortaya çıkan bilgiler bu şekilde. Yeni akıllı telefonların fiyatı ve benzeri bilgileri de kısa süre sonra ortaya çıkmaya başlayacaktır. Şimdilik elde edilen bilgiler bu kadar ile sınırlı. Yeni bir gelişme olduğu zaman aktaracağız.