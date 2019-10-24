Google Pixel 4 Parçalara Ayrıldı – İşte Donanım Özellikleri

Google Pixel 4, sadece Amerika ile sınırlı kalmadı, artık farklı pazarlara da bir şekilde girmeye başladı. Tabi durum bu olunca bazı kullanıcılar sağlamlık testlerinin yanı sıra cihazın iç parçalarını da gün yüzüne çıkaran videolar yayınlamaya başladı.

Bu gün ise PBKreviews adlı Youtube kanalı, serinin küçük telefonu Pixel 4’ün içini açtı. Bu da bize cihazın iç donanım özelliklerine daha detaylı görmemiz açısından büyük bir yaklaşım oldu. Standart olarak SIM tepsisi çıkarıyor, daha sonrasında cam ekran, gövdeden ayrılıyor.

Batarya konumunu tutan T4 Torx vidaları çıkarıldıktan sonra batarya bağlantısı kesiliyor. Sonrasında ise arka kapağın iç kısmında yer alan kablosuz şarj modülü ortaya çıkıyor. Hemen üzerinde optik olarak stabilize edilmiş iki kamera sensörünü de görüyoruz.

Burada yavaş yavaş içeri doğru sökülmeler başlıyor. Arka panelin üst katmanı da söküldükten sonra zaten birçok donanımı doğrudan görebiliyoruz. Telefonun iç donanımı da kendi gibi oldukça sağlam duruyor. Tabi ki sağlamlık testleri de yapıldığında asıl karar verilmiş olacak. Daha detaylı bilgi için yukarıdaki videoyu sonuna kadar izlayin.