Hemen her türlü teknolojik ürün konusunda ilerleyen Google, akıllı telefon dünyasında da öncü konuma geliyor. 2017’de yılında piyasaya sürülen Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri, küçük bir ekrana ev sahipliği yapıyordu. Ancak Pixel 3 ve Pixel 3 XL daha büyük ekran boyutu sundu. Pixel 3 modeli 18:9 ekrana sahipken, Pixel 3 XL çentikli ekrana sahipliği yaparak ön plana geldi.

Durum bu şekilde olunca Google’ın yeni onayladığı patentler, bu yılın sonlarına doğru resmiyet kazanması muhtemel olan Pixel 4 akıllı telefonunu gün yüzüne çıkarıyor. Pixel 4 muhtemelen çerçevesiz bir tasarıma sahip ilk Google telefonu olacak.

91mobiles’a göre, Google marka bir telefon için yeni patent, birkaç gün önce Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) veritabanında görünmüştü. Google telefonunun WIPO listesinde tasarımında ön plana, arka yüzünün çift tonlu bir tasarımla sportif olması geliyor. Telefonun üst kısmında, önceki Pixel telefon modellerinde olduğu gibi tek bir kamera kurulumu olacak. Yine aynı şekilde arka panelin alt kısmı metalik olabilir. Telefonun arka tarafında bir parmak izi tarayıcı da bulunmaktadır.

Pixel 4 modelinin ön yüzü boş olarak gösteriliyor ve bu da çerçevesiz bir ekrana sahip olabileceğinin göstergesidir. Dolayısıyla, selfie kameranın yerleştirilmesi patentte sunulan resimlerle doğrulanamamıştır. Açma/kapatma tuşu ve ses kontrol tuşları, telefonun sağ tarafındadır. Telefonun sol tarafında bir SIM kart yuvası bulunuyor. Cihazın alt tarafında bir USB-C bağlantı noktası vardır. 3.5mm ses jakı desteği yoktur.

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Genel olarak akıllı telefonun ekranında yoğunlaşan başka bir Google patenti de WIPO’da tespit edildi. Görüntüler, Google Pixel 4 modelinin, ekranın etrafında daha az çerçeveye sahip olacağını gösteriyor. Üst ve alt çerçeveler çok incedir, ancak ön tarafında iki hoparlörü yine taşımaktadır. Üst çerçeve o kadar incedir ki bir selfie kameranın bulunup bulunmadığı doğrulanamamıştır.

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