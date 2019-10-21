Google Pixel 4 Serisinde Güvenlik Sorunu Ortaya Çıktı!

Google, geçtiğimiz hafta yeni Pixel 4 serisi akıllı telefonlarının tanırımını gerçeleştirdi. İki telefon, Piksel çağında ilk kez Google’ın parmak izi tarayıcıyı ortadan kaldırarak farklı bir yola gittikleri akım haline geliyor. Cihaz, yüz kilidi ile açılmayı destekliyor, sadece. Tabi ki, şirket bunun herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini iddia ediyor.

Ancak ortaya çıkan son raporlar, bu sisteme karşı kullanıcıların güvenlik şüphesine düştüğünü gösteriyor. Nasıl mı? Bazı kullanıcılar Pixel 4 telefonlarının gözlerinin kapalı olduğu zamanlarda bile cihazlarının kilidini açtığını bildirdi. Bu da uyurken kullananların güvenlik şüphelerini ortaya çıkardı.

Şimdi Google, bir yazılım düzeltmesinin geleceğini iddia eden bir açıklama yaptı. Ancak henüz kesin bir tarih belirtilmedi. Ayrıca şirket, yüzünün kilidi özelliğinin tüm biyometrik güvenlik gereksinimlerini karşıladığını söylüyor.

Hala şüpheci olan kullanıcılar için, Google, güç düğmesine uzun süre basıldıktan sonra telefona girmek için bir pin/desen veya şifre gerektiren standart özelliği seçmeyi önerir. Pixel 4’ün yüz kilit açma sistemi, normal ön bakan kamerayı kullanmaktan çok daha güvenli olan 3D yüz derinlikli haritalamaya dayanıyor.

Bununla birlikte birisinin telefonu kendi yüzüne doğru çevirip girmesi bir hayli imkansız görünüyor. Tabi ki bu şüpheyi gidermek için Google, hemen adım atabilir. Şayet her şey yolunda giderse, önümüzdeki aylarda göz algılama düzeltmesi gelebilir.