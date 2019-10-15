Google Pixel 4 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Google’ın yeni akıllı telefon modelleri için uzun süredir bir bekleyiş var. Telefonların özelliklerinin neler olduğu ve tasarımının nasıl olacağını tartışıyorduk. Tüm bu tartışmalar son buldu çünkü Google Pixel 4 tanıtımı yapıldı.

Hem tasarım kısmında yenilikler hem de teknik özellikler kısmında yenilikler sunan Google Pixel 4 akıllı telefonlarının özelliklerine bakalım.

Google Pixel 4 Tasarımı

Yeni akıllı telefonların tasarımı dikkat çekecek kadar değiştirilmiş durumda. İlk olarak ekran kısmından söz etmek gerekiyor. Ekran bölümünde çentikli ekran ya da ekrana gömülü kamera gibi trendlere yer verilmemiş.

Bunun yerine üst kısımda kullanılan geniş bir çerçeve alanı var. Telefonun hemen üst kısımda kullanılan çerçeve alanının bu kadar geniş olmasının ana nedeni ise kullanılan sensörler. Özellikler bölümünde söz edeceğiz ancak ek bir bilgi olarak verelim. Bu kısımda Motion Sense adı verilen özel bir sistemin sensörleri bulunuyor.

Haliyle kalın çerçevelerin çok rahatsız etmediğini söylemek gerekiyor. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise Google Pixel 4 akıllı telefonlarının daha sadece bir tasarımı tercih ettiğini görüyoruz.

Bu modelin arka kısımda biraz daha küçültülmüş olan Google logosu kullanması dikkat çekici. Bunun dışında mat bir cam kaplama var. İkiye bölünün çift renk kullanımı yapılmasının yerine bu kez arka kapakta tek renk kullanıldığını görmek mümkün oluyor.

Google Pixel 4 Ekran

Ekran kısmında da yine başarılı bir akıllı telefon gördüğümüzü söylemek lazım. Telefonun 5.7 inçlik ekranı bulunuyor. 19:9 ekran oranına sahip olan seri, OLED panelle karşımıza çıkıyor. Çözünürlük kısmında ise FHD+ çözünürlük değerine yer veriliyor. 90 Hz yenileme hızına sahip olan ekranların 444 PPi piksel yoğunluk değeri sunması da yine önemli bir artı.

Ayrıca bu kez ekranlarda Ambient EQ otomatik renk ayarlama sistemi bulunuyor. Ek olarak parmak izi sensörlerinin de ekranın altına yerleştirildiğini ekleyelim. Arka kısımda kullanılan parmak izi sensörleri son bulmuş durumda.

Teknik Özellikler

Yeni akıllı telefonların içerisinde yer alan sistem, telefonları beklendiği gibi amiral gemisi akıllı telefon sınıfına dahil ediyor. Telefonun içerisinde amiral gemisi serisi işlemciler bulunuyor. Bu modelde Snapdragon 855 serisi işlemcileri görüyoruz.

Amiral gemisi işlemcilerinin yanında 6 GB RAM miktarı sunuluyor. 6 GB RAM bellek tek seçenek. Depolama alanı kısmında ise iki ayrı seçenek karşımıza çıkıyor. İlk olarak 64 GB depolama alanı görüyoruz. İkinci seçenek kısmında ise 128 GB depolama alanı karşımıza çıkıyor.

Pil kısmında ise 2800 mAh değerinde bir pile yer verildiğini ve 18W hızlı şarj desteklendiğini eklemek gerekiyor. Açıkçası pil kapasitesinin biraz daha yüksek tutulması bekleniyordu ancak Google bu konuda sınırlamaya gitmiş. 2800 mAh değerinde pille ne kadar dayanma süresi sunulacağını ise performans testlerinden sonra göreceğiz.

Kameralar

Google Pixel 4 akıllı telefon, kameralar konusunda da yenilenmiş serilerden bir tanesi. Telefonun çift arka kamerası bulunuyor. Eski modelde tek arka kamera kullanılmıştı. Bu modelde ise çift arka kamera kullanıldı. Ana arka kamera kısmında 12.2 MP f/1.7 diyafram açıklığı bulunan bir kamera görüyoruz.

İkinci kamera ise 16 MP f/2.4 diyafram açıklık değerinde telefoto kameraları. Beklendiği gibi bu modelde geniş açılı bir kamera sunulmadı. Kameraların 8x süper zoom özelliği ve elektronik görüntü sabitleme özelliği gibi özellikler de kamera kalitesini arttırıyor. Fakat 60 fps 4K çekim desteği yok. 4K 30 fps çekim desteği bulunmakta. Full HD çekimlerde ise 120 fps değerine kadar çıkabiliyorsunuz.

Motion Sense Sistemi

Özel bir artı ile devam edelim. Üst çerçevenin geniş olmasına neden olan Motion Sense teknolojisi, akıllı telefonların çok daha kullanışlı bir hal almasını sağlıyor. Project Soli adı verilen özel bir radar sistemi üzerinden çalışan teknoloji, kullanıcıların temassız olarak akıllı telefonlarını yönetmesini sağlıyor.

Sadece bir el hareketiyle, oynatılan müziğin sesini açıp kısabiliyor ya da videolar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 3.parti uygulamalar için de desteği bulunacak olan sistemin, hem XL modelinde hem de ana modelde kullanılacağı açıklandı. Ayrıca sistemin radar üzerinden çalışan bir sistem olması, düşük ışıkta bile destek sunmasını sağlayacak.

Fiyat

Amiral gemisi akıllı telefonlar arasında yer alan modelin fiyatı ise 799 dolar olarak açıklandı. Satışlar kısa bir süre sonra başlayacak.

IP68 sertifikası, 3 yıl güncelleme garantisi gibi artılarla beraber Google Pixel 4 modelinin ülkemizde satılması beklenmiyor. Yine diğer serilerde olduğu gibi bu serinin de ülkemize getirilmeyeceğini düşünüyoruz. Aksi bir kanıt yok.