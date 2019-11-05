Google Pixel 4 XL Dayanıklılık Testi Yayınlandı

Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde başarılı olan markalardan biri olarak bilinen Google, son olarak Google Pixel 4 serisini satışa çıkarmıştı. Markanın yeni amiral gemisi modeli ise Google Pixel 4 XL akıllı telefonları olmuştu.

Ana modelin biraz daha geniş ekranlı versiyonu olarak gösterebileceğimiz yeni akıllı telefon, gerek tasarım kısmında gerekse de teknik özellikler kısmında başarılı modellerden biri olarak değerlendirildi. Bu zamana kadar telefonun teknik özelliklerinden ve tasarımlarından söz ettik. Bu kez yeni akıllı telefon modelinin dayanıklılığı konusunda detaylardan söz edeceğiz. Öyle ki telefonlara çok kısa bir süre önce dayanıklılık testi yapıldı.

Google Pixel 4 XL Ne Kadar Dayanıklı Bir Model?

Yeni akıllı telefon modelinin dayanıklılığı konusunda testin ilk olarak çizilmeye karşı direnç üzerinden başladığını görüyoruz. Telefonun çizilmelere karşı ne kadar korumalı olduğunu gösteren teste göre, telefonlar 7.seviyeye kadar dayanıklılık sunuyor. Genelde telefonların 5.seviyeye kadar dayanıklılık sunduğu ve sonrasında çizilmelerin başladığı görülüyor.

Son amiral gemisi akıllı telefon modellerinde ise durumun biraz daha farklı olduğunu ve 6.seviyelerin görülmeye başlandığını biliyoruz. Fakat Google Pixel 4 XL bu konuda 7.seviyeye kadar çıkış yaparak, ne derece iddialı olduğunu da göstermiş oldu.

Hem arka yüzende hem de ön yüzeyde çizilmelere karşı direnç gösteren akıllı telefonların, yan yüzeyleri için aynı şeyi söylemek ise ne yazık ki mümkün değil. Yan yüzeylerde, alüminyum kasa nedeniyle soyulmalar yaşanıyor. Zaten birçok akıllı telefon modelinde de bu yapıyı görmeye başladık.

Bunun dışında Google Pixel 4 XL akıllı telefonlarının en çok dikkat çeken yanı, bükülme testinde gösterdiği performans oldu. Telefonların bükülme testlerinde başarılı olamadığı görülüyor. Az bir güçle telefonun ayrılmaya başladığı görülüyor.

Biraz daha yüksek bir güç uygulandığı zaman ise telefonun katlanmaya başladığını görüyoruz. Kısacası bükülme testinde yeni akıllı telefon modelinin başarı gösteremediğini söylemek gerekiyor. Hatta beklenmedik bir şekilde dayanıklılık sorunu oluşması da dikkat çekici. Bükülme konusunda Google Pixel 4 XL sınıfta kalmış durumda.