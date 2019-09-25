Google Pixel 4 XL En Net Şekilde Ortaya Çıktı

Akıllı telefon konusunda önemli amiral gemisi modellerinden biri olması beklenen Google Pixel 4 XL akıllı telefonları için sürekli yeni bir sızıntı haberi gündeme geliyor. Yeni akıllı telefon modelleri için son olarak ortaya atılan iddialar, telefonların tasarım çizgilerinin kesinlik kazanmasını sağladı.

9to5Google sitesi tarafından ele geçirildiği iddia edilen Google Pixel 4 XL akıllı telefonlarının tüm özellikleri ortaya çıkmış oldu. Telefonun teknik donanım özelliklerinin yanında tasarımının da ortaya çıkmasını sağlayan sızıntılara göre nasıl bir modelle karşı karşıya olduğumuza bakalım.

Google Pixel 4 XL Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellerde Pixel 4 XL akıllı telefonlarının çok net bir tasarımlar beraber geleceği görülüyor. Öyle ki paylaşılan görsellerde yeni seri akıllı telefonların çerçeve kullanmaya devam edeceği ortaya çıktı.

Üst kısımda Samsung’un sonsuz ekran teknolojilerinden alışık olduğumuz çerçeve alanına yer verecek olan akıllı telefonun, diğer bölümlerde ise herhangi bir çentik alanının bulunmadığını belirtelim.

Arka kısımda ise beklendiği kare kamera alanına yer verilecek. Kare kamera alanının içerisinde çift arka kameranın bulunması söz konusu olacak. Fakat arka kısımda başka hiçbir detay olmayacak. Parmak izi sensörleri gibi farklı bir teknoloji bulunmayacak. Sadece Google’ın logosunun kullanıldığını görmek mümkün olacak.

Pixel 4 XL Teknik Detaylar

Yeni akıllı telefonların teknik kısımda beklentilerin dışına çıktığını göreceğiz. Beklentiler bu modelin Snapdragon 855+ işlemcilerini kullanacağını gösteriyordu. Fakat 9to5Google sitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni akıllı telefonların içerisinde Snapdragon 855 işlemcileri bulunacak.

Ram kısmında ise 6 GB RAM kullanılacak. İkinci bir seçeneğin olup olmayacağı net değil. Beklentiler olmayacağı yönünde. Yeni seri akıllı telefonlar için ortaya çıkan bu özelliklerin ekran kısmında da desteklendiğini ekleyelim.

Ekran kısmında 6.23 inçlik geniş bir AMOLED panel göreceğiz. 90 Hz yenileme hızına sahip olacak olan telefon, 1440 X 3040 piksel çözünürlük değerine sahip olacak.

Pixel 4 XL modelinin bu özelliklerle beraber fiyatının ise 899 dolar olacağı belirtiliyor. Tüm bilgilerin kesin olarak açıklanacağı tanıtım ise 15 Ekim tarihinde yapılacak.