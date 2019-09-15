Google Pixel 4 XL İncelemesi Yayınlandı

Google’ın yeni akıllı telefon modelleri Ekim ayında tanıtılacak. Yeni akıllı telefon modeli için beklenen tanıtımın yapılmasının ardından telefonlar için merak ettiğimiz tüm bilgileri öğrenme şansını elde edeceğiz. Google Pixel 4 XL akıllı telefonları için meraklı bekleyiş devam ederken, telefonların özellikleri de ortaya çıktı.

Bu kez Google Pixel 4 XL akıllı telefonlarının incelemeleri yayınlandı. Resmi olarak yayınlanmış bir inceleme olmaması nedeniyle kesin detaylardan söz etmek mümkün değil ancak tanıtımdan önce paylaşılan inceleme videosu, çok önemli beklentileri ortaya çıkarmış oldu. Hemen yeni akıllı telefonlar içerisinde yer alan özelliklere bakalım.

Google Pixel 4 XL Tüm Özellikler

Yeni modelin en önemli değişikliklerin başında ekran kısmı gelecek. Ekran kısmında telefonların çok daha başarılı bir değere sahip olması bekleniyor. İnceleme videosundan elde ettiğimiz bilgilere göre yeni seri akıllı telefonların 6.3 inç ekranı bulunacak.

Ekran teknolojisi yenilenecek ve ekran teknolojisi kısmında AMOLED tercihinin yapıldığını görmek mümkün olacak. Ekran kısmında sadece bu değişikliği görmeyeceğiz. 1440 X 3040 piksel çözünürlük değerine sahip olacak olan telefonların 90 Hz ile 60 Hz arasında yenileme hızları bulunacak.

Bunun için Google’ın Smooth Display adını verdiği bir teknoloji kullanılacak. Söz konusu teknoloji, akıllı telefonların ekranlarının otomatik olarak algılanmasını sağlayacak. Eğer ekranda gösterilen içerik oyun gibi yüksek yenileme hızı isteyen bir içerikse bu durumda yenileme hızı arttırılacak.

Fakat standart kullanımlarda 60 Hz yenileme hızı sunulacak ve bu şekilde pil tüketiminin bir denge içerisinde devam etmesi sağlanacak. Açıkçası yeni teknolojinin bu yönde artısı oldukça fazla olacak gibi duruyor.

Hep ekran sisteminden söz edilmiyor elbette ancak ekran kısmı en çok dikkat çeken kısım olmaya aday. Öyle ki bir de Ambient EQ özelliğini göreceğiz. Ortamda yer alan ışık durumuna göre renkleri ayarlayacak olan akıllı telefon, renk sıcaklıklarının belirlenmesini sağlayacak olan bu teknoloji ile çok daha iyi bir görüntü kalitesi sunacak.

Teknik Veriler

Ekran kısmında önemli ve dikkat çeken yenilikler göreceğiz. Peki, yayınlanan inceleme videosuna göre teknik verilerde neler beliyoruz. Teknik kısımda amiral gemisi işlemci olan Snapdragon 855 kullanılacak. Açıkçası Snapdragon 855 Plus işlemcilerinin geleceği konuşulmuştu ancak Google yeni işlemcilerden önce hazırlıklarını tamamlamış gibi gözüküyor.

RAM kısmında da yine çok yüksek bir kapasite görmek mümkün olmayacak. RAM kısmında da Google Pixel 4 XL modelinin 6 GB RAM ile start aldığını göreceğiz. Fakat 8 GB RAM kullanılan modelin de gelmesi beklentiler arasında yer alıyor. Yine de yeni RAM bellek miktarı için detayların açıklanmasını beklemek gerekiyor.

Yeni işlemcilerle beraber yenilenecek olan kameraların da önemli bir artı sunacağı kesin. Telefonun 12 MP değerinde çift ana arka kameraya sahip olması söz konusu olacak. Tabii ki bu modeller için kesin bilgiler ortaya çıkmış değil.

Ön kısımda ise yine 8 MP değerinde tek bir arka kamera kullanıldığını göreceğiz. Bu detayların belli olacağı tanıtım için çok bir süre yok. Muhtemelen Google Pixel 4 XL tanıtımı Ekim ayında yapılacak. Fiyat ve geri kalan bilgileri de tanıtım sonrasında alacağız.