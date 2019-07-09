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Google Pixel 4 XL Konsept Videosu Yayınlandı!

Google'ın en yeni amiral gemisi Google Pixel 4 XL, çift arka kamera kurulumu ile gelirken, ekran içi parmak izi sensörü ile donatılabilir...

By Muhammed Arslan

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Google Pixel 4 XL Konsept Videosu Yayınlandı!

Geçen ay, Google şaşırtıcı bir şekilde yaklaşmakta olan Google Pixel 4 akıllı telefonunun teknik çizimini paylaştı. Cihazın tam olarak neye benzediğini görmek oldukça şaşırtıcı bir hal al. Google’dan yapılan resmi onaylara rağmen, henüz net olarak resmi çizimler söz konusu değil.

Bugün iki sızıntı haber devi Onleaks ve Pricebaba, merakla beklenen Google Pixel 4 XL’in resmi teknik çizimlerini oluşturdular. Teknik çizimleri gösteren konsept video, önden başlayarak cihazın hemen her açıdan görünümü bize sunuyor.

Cihaz, üstünde ilginç bir şekilde modası geçmiş görünen ama yine de Pixel 3 XL’in çirkin çentiğinden daha iyi olan büyük bir kalın çerçeveye sahip. Çerçevenin altında, önceki yinelemeye ve diğer önemli sensörlere benzer şekilde, Yüz tanıma için kullanılacağına inanılan iki öne bakan kameraya sahip görünüyor.

Arka tarafında Google Pixel 4 teknik çizimleri, daha küçük bir sensörle birlikte iki ana kamerayı ortaya çıkarıyor. Muhtemelen bunlardan birisi derinlik algılama sensörü olabilir. Geçmişte, Google hiçbir zaman çift ya da üçlü arka kamerayı seçmedi.

Ayrıca bilgisayarlı fotoğrafçılığa sahip tek bir kamera sensörüne güvenmedi ve Night Sight ile birleştiğinde Pixel 2 ve 3 serisi kamerayı akıllı telefon endüstrisinde önemli bir kriter haline getirdi. kamera kalitesine geliyor.

Google Pixel 4 XL Konsept Videosu Yayınlandı!

Ayrıca, Google Pixel 4 XL’in tasarımındaki önemli bir değişiklik de, geleneksel arkaya monte edilmiş parmak izi sensörünün olmaması. Tıpkı Apple gibi tamamen kaldırabilir. Bunun yerine yüz tanıma teknolojisine güvenebilir veya ekran içi parmak izi sensörünü ekleyebilir.

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