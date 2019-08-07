Google Pixel 4 XL Teknik Çizimleri Arka Tasarımı Ön Plana Çıkarıyor!

Google Pixel 4 serisi, bu yıl tanıtılması en çok beklenen akıllı telefon serilerinden biri. Kısa süre önce, şirket yaklaşmakta olan Pixel akıllı telefonlar için yüz kilidi ve hareket algılama hareketlerini desteklediğini açıkladı. Her ne kadar şirket resmi olarak Pixel 4 serisinin bazı teknik çizimlerini paylaşmış olsa da, ne yazıkki arka panel yer almıyordu.

Bu gün ise paylaşılan görüntü cihazın arka paneline ışık tutuyor. Sızdırılan görüntülerde gösterildiği gibi, cihaz yatay şekilde hizalanmış üçlü bir arka kamera modülünü tutuyor. Pixel 3 XL‘de bulunan tek sensöre göre önemli bir yükseltme.

Ana kameraya ek olarak ultra geniş lens ve telefoto lens olması gerekiyor ve ortasında bir LED flaş var. Mevcut senaryoda, kamera özellikleriyle ilgili daha fazla bilgiye sahip değiliz. Bu nedenle daha fazla açıklama beklemek zorundayız.

Dahası, Pixel 4 ikilisinin Snapdragon 855 işlemci, 6GB RAM, 128GB dahili depolama, Corning Gorilla Glass 6 koruma ile gelecekler. Ayrıca Stok Android Q‘yu baz alan bir arayüze sahip olacak.

Selfie kamerasına ek olarak ToF sensörü ile gelmesi bekleniyor. Ekrana gelince, Pixel 4’ün 5,6 inç 1080 x 2280 piksel FullHD+ ekrana sahip olması muhtemel, oysa ki daha büyük Pixel 4 XL üstte 6,4 inç 1440 x 3040 piksel QHD + AMOLED panel olacak.