Google Pixel 4 Yeni Renk Seçeneği Görüntülendi

Akıllı telefon yarışları hızla devam ediyor. Bu alanda Samsung son olarak Note 10 modellerini sundu. Amiral gemisi modelleri için Apple tarafından da beklenen tanıtım yarın yapılacak. Bu serilerin rakibi olacak olan akıllı telefon ise Google Pixel 4 modeli olacak.

Google’ın yeni seri akıllı telefonları olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Google Pixel 4 akıllı telefonları için ardı ardına gelen bilgiler de nasıl bir seri ile karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Son olarak telefonların yeni nesil tasarımlarını ortaya koyan yeni görseller paylaşıldı. Görsellerin önemi büyük. Öyle ki bu görsellerle beraber yeni bir renk seçeneği de ortaya çıkmış oldu.

Google Pixel 4 Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon modelinde 3 farklı renk seçeneğinin sunulması söz konusu. Ana modelde beyaz, siyah ve coral adı verilen bir renk karşımıza çıkmış olacak. Coral adı verilen renk seçeneğinin turuncu olduğunu ekleyelim.

Özel renk seçeneğiyle beraber gelecek olan akıllı telefonunun, tasarım kısmında da yeni nesli doğruladığını görüyoruz. Kara şeklinde bir kamera alanı kullanacak olan akıllı telefon, bu kamera alanı içerisinde çift kamera sistemine yer verecek.

Kamera yeteneklerinin artacağına kesin olarak kanaat getirdiğimiz akıllı telefonun, ön kısımda çerçeveli bir ana tasarım kullanması da yine beklentiler arasında yer alıyor.

Hem renk seçenekleri hem de tasarım detayları bir hayli dikkat çekici olacak gibi duruyor. Böylece amiral gemisi akıllı telefon modellerine rakip olacak bir seri görmek söz konusu olacak. İşi sadece tasarım kısmında düşünmemek gerekiyor.

Google Pixel 4 modelinin teknik özellikleri bölümünde de başarılı bir seri göreceğiz. Snapdragon 855 işlemcileri, 6 GB RAM miktarı gibi artıları öne çıkacak olan telefonunun ekranlarının da oldukça iddialı olması bekleniyor. Muhtemelen bu detayları öğrenmek için Ekim ayının ilk haftasını beklemek gerekiyor.