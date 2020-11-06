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Google Pixel 5 Tasarımı ile Yeni Bir Tasarım Yolu Açtı

Google Pixel 5'in metal arka paneli, orta sınıf telefonların metal panele tekrar sahip olabileceğinin bir göstergesi haline geldi. İlerleyen dönemlerde diğer telefon üreticilerinin de bu adımı izleyip izlemeyeceği merak konusu haline geldi...

Muhammed Arslan

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Google Pixel 5 Tasarımı ile Yeni Bir Tasarım Yolu Açtı

Son raporlar Google Pixel 5 telefonunun tasarım bakımından yeni nesil telefonlara ilham vereceğini ortaya çıkardı. Telefonun arka paneli metal tasarıma ev sahipliği yapması tekrar bir trendi gündeme getirecek – metal kaplamalı telefonlar. Çoğu telefonun metal bir arka yüze sahip olduğu bir dönem vardı. HTC One M7 ve Huawei yapımı Nexus 6P gibi bazı önemli modellerin göze çarpan bir tasarımı vardı.

Bununla birlikte işler değişti ve bu günlerde, orta sınıf segmentteki ve amiral gemisi kategorisindeki birçok telefonun her iki tarafı da camla kaplı. Ancak metal arka muhafazalı telefonların Google Pixel 5 sayesinde geri dönüş yapma ihtimali var.

Google, Pixel 5’in piyasaya sürülmesiyle farklı bir rota izledi. Önceki modellerin aksine, telefon bir amiral gemisi değil, premium orta sınıf kategorisine giriyor. Ancak tek değişiklik bu değil.

Pixel 5 metal kaplama ile kablosuz şarj desteğini koruyor. Böylece kablosuz şarj desteğine sahip telefonların metal bir arka kapağa sahip olamayacağına dair asırlardır süregelen inancı sona erdiriyor.

Google Pixel 5 Tasarımı ile Yeni Bir Tasarım Yolu Açtı

Google, Pixel 5’te kablosuz şarjı nasıl elde ettiğini açıkladı. Arka panelde kablosuz şarj bobininin yerleştirildiği yerde bir kesik olduğu ortaya çıktı. Daha sonra paneli bir biyo-reçine tabakasıyla kapladılar ve düzleştirdiler, böylece son kat boyayı uygulamadan önce bobini gizlediler. Bu da en ufak bir pürüzün olmasını engelledi.

Şimdi asıl soru geliyor, daha fazla üreticinin benzer bir tekniği benimsemesi olabilir mi? Metal arka panele sahip telefonların geri dönüşünü tekrar görebilecek miyiz. mü göreceğiz? Öncelikle metalin avantaj ve dezavantajlarına bakalım.

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