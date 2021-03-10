Google Pixel 5a, 11 Haziran’da Piyasaya Sürülebilir!

Geçen yıl Pixel 4a ile belirli bir kesime hitap eden Google, bu sene de Google Pixel 5a akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Telefonun çok yakında piyasada yerini alması bekleniyor. Söylentilere göre Pixel 5a, 11 Haziran’da satışa sunulacak.

Buna karşılık lansman etkinliğinde yalnızca Google Pixel 5a’nın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Google Pixel 6 ise daha sonra piyasada yerini alacak. Geçen yıl sürekli ertelenen lansman gibi olmamasını umuyoruz.

Pixel 5a’nın tasarımına gelince, ön kamera için delik açıklığının önceki modele göre daha küçük olabileceği bildiriliyor. Yine de ekranın sol üst köşesine yerleştirilmesi bekleniyor.

Son sızıntılara göre, akıllı telefonun 6,2 inç OLED ekrana sahip olabileceği ve daha yüksek bir yenileme oranını destekleyebileceği anlaşılıyor. Şu anda telefonun teknik özellikleri hakkında pek bir şey bilinmiyor.

Google Pixel 4a

Google, bu iki Pixel serisi akıllı telefonun yanı sıra, önümüzdeki ay piyasaya çıkması planlanan yeni nesil Google Pixel Buds olarak adlandırılan kulaklığını da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak, şirketten henüz resmi bir onay gelmedi.