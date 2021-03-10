Ana Sayfa Akıllı Telefon Google Pixel 5a, 11 Haziran'da Piyasaya Sürülebilir!

Google Pixel 5a, 11 Haziran’da Piyasaya Sürülebilir!

Google Pixel 5a, 11 Haziran'da görücüye çıkabilir. İşte bilinen tüm detaylar...

Ayşen Sıla

-

0

Geçen yıl Pixel 4a ile belirli bir kesime hitap eden Google, bu sene de Google Pixel 5a akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Telefonun çok yakında piyasada yerini alması bekleniyor. Söylentilere göre Pixel 5a, 11 Haziran’da satışa sunulacak.

Buna karşılık lansman etkinliğinde yalnızca Google Pixel 5a’nın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Google Pixel 6 ise daha sonra piyasada yerini alacak. Geçen yıl sürekli ertelenen lansman gibi olmamasını umuyoruz.

Pixel 5a’nın tasarımına gelince, ön kamera için delik açıklığının önceki modele göre daha küçük olabileceği bildiriliyor. Yine de ekranın sol üst köşesine yerleştirilmesi bekleniyor.

Son sızıntılara göre, akıllı telefonun 6,2 inç OLED ekrana sahip olabileceği ve daha yüksek bir yenileme oranını destekleyebileceği anlaşılıyor. Şu anda telefonun teknik özellikleri hakkında pek bir şey bilinmiyor.

Google Pixel 4a

Google, bu iki Pixel serisi akıllı telefonun yanı sıra, önümüzdeki ay piyasaya çıkması planlanan yeni nesil Google Pixel Buds olarak adlandırılan kulaklığını da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak, şirketten henüz resmi bir onay gelmedi.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakTwitter

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Microsoft Surface Laptop 4’ün Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

Geçen hafta Microsoft Surface Laptop 4, AMD Ryzen 5 işlemci ile Geekbench'te ortaya çıktı. Şimdi ise kaynağımız bir rapor aracılığıyla, dizüstü bilgisayarın tüm özelliklerini...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Türkiye Hibrit Roketini Uzaya Fırlatmaya Hazırlanıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yaz sonunda uzaya benzersiz bir hibrit roket fırlatmaya hazırlandığını söyledi. Bu hareket, ülkenin uzay yol haritasına ve...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy A52 ve Galaxy A72 Geliyor – Samsung Unpacked Etkinliği 17 Mart’ta!

Son raporlar, Samsung'un yeni A serisi akıllı telefonlarını Mart ayında duyuracağını iddia ett. Şirket, 17 Mart'ta gerçekleşecek olan Galaxy Awesome Unpacked etkinliği için davetiyeler...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Google Pixel 5a, 11 Haziran’da Piyasaya Sürülebilir!

Geçen yıl Pixel 4a ile belirli bir kesime hitap eden Google, bu sene de Google Pixel 5a akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Telefonun çok yakında...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Apple, Yeni Bir Flaş Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor!

Apple iPhone'larını yakın gelecekte yeni bir flaş teknolojisiyle piyasaya sürülebilir. Şirket kısa süre önce, düşük ışık senaryoları sırasında daha iyi fotoğraf çekmeyi mümkün kılacak...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014