Google Pixel 5a 5G, Snapdragon 765G İşlemciye Sahip Olacak!

Geçen aydan bir rapor, Google’ın 11 Haziran’da Pixel 5a 5G’yi duyuracağını iddia etti. Akıllı telefonu çevreleyen söylentiler, görünüşünün geçen yılki Google Pixel 4a 5G’ye oldukça benzeyeceğini ortaya çıkardı. 9to5 Google tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Pixel 5a 5G’nin Snapdragon 765G işlemci tarafından çalıştırılacağını ortaya koyuyor.

Rapor, son sürüm Android 12 Developer Preview 3’te “sm7250” model numarasıyla birlikte Barbet kod adlı bir telefonun referanslarını bulduğunu iddia ediyor. Geçmiş raporlar, yeni Pixel 5a 5G akıllı telefonun Barbet ve sm7250 model numarası Snapdragon 765G’ye ait görünüyor.

Google, Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G’ye güç sağlamak için daha önce Snapdragon 765G çipini kullanmıştı. Raporda Pixel 5a 5G’nin özellikleriyle ilgili başka bilgi yok. Pixel 5a 5G’nin yalnızca ABD ve Japonya gibi pazarları piyasaya sürmesi muhtemel olduğundan sınırlı sürüm olabileceği söyleniyor.

Pixel 5a’nın Hint Standartları Bürosu’nda (BIS) görüldüğü için Hindistan’a da gelmesi bekleniyor. Ülkede 5G ağları henüz başlamadığından, şirketin cihazın 4G versiyonunu sunması bekleniyor.