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Google Pixel 5a Haziran’da Görücüye Çıkacak!

Google'ın yeni Pixel serisi telefonu, bu yıl erken piyasaya sürülecek. Pixel Watch'un da Nisan ortasında satışa sunulacağı söyleniyor.

Ayşen Sıla

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Görünüşe göre Google, Haziran 2021’de yeni bir Pixel cihazı piyasaya sürmeyi planlıyor. Duyuru Twitter’da yapılırken, yeni Pixel Buds’ın da Nisan 2021’de geleceği söylentileri de yayıldı.

Bir teknoloji analisti olan Jon Prosser’e göre, Google, 11 Haziran 2021’de yeni bir Pixel cihazı piyasaya sürmeyi planlıyor. Kaynak, cihazın lansmanını açıkça belirtmemiş olsa da, telefonun Pixel 5a olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, Pixel 5a’nın lansman dönemi de birkaç ay erken gerçekleşeceğe benziyor.

Yakın zamanda ortaya çıkan görseller, şirketin orta menzilli telefonunun sadece küçük tasarım değişiklikleri içerebileceğini ortaya koydu. Görüntüler ayrıca, cihazın yüksek bir yenileme hızını destekleyebilecek 6,2 inç OLED panele sahip olacağını da gösterdi.

google

Bu arada, kaynak şirketin yeni bir Pixel Buds kablosuz kulaklıklarını Nisan ortasında piyasaya süreceğini de sözlerine ekledi. Benzer şekilde, Jon daha önce Google’ın katlanabilir bir Pixel cihazı üzerinde çalıştığını da ima etmişti. Bekleyip göreceğiz.

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KaynakTwitter

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