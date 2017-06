Google Pixel, Ağustos ayında Android O’yu alacak

Bu şok edici değil, ancak Google’ın Pixel akıllı telefonları Android O güncellemesini edinen ilk cihazlar olacak. Daha heyecan verici bir şekilde bir zaman aralığı elde ediyoruz – Ağustos. Bilgiler AndroidPolice‘ten David Ruddock‘un izniyle geldi. Bu bilgileri “güvenilir bir kaynaktan” aldığını söyledi.

Tabii ki, Ruddock‘un da belirttiği gibi, çıkış tarihleri ve zaman çerçeveleri daima değişime tabidir. Bu yüzden, gerçek kullanıma daha da yaklaştığımızda ayrıntıları resmen onaylamak için Google’ı ararız.

HMD, Nokia 6 ve arkadaşlarının Android O güncelleştirmesini alacaklarını zaten doğruladı. OnePlus 3 ve 3T ayrıca en son Android güncellemesini alacak.

The official OTA to Android O for Pixel will likely drop in the first week or two of August. A bit earlier than Nexuses / Nougat last year.

— David Ruddock (@RDR0b11) 6 Haziran 2017