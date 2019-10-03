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Google Pixel Buds 2 Çıkış Tarihi Açıklandı!

Google'ın Pixel telefonlarının yeni aksesuarı Google Pixel Buds 2'ye merhaba deyin...

By Muhammed Arslan

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Google Pixel Buds 2 Çıkış Tarihi Açıklandı!

İlk Pixel Buds kulaklıklar, 2017 yılında ikinci nesil Pixel telefonlarıyla birlikte piyasaya sürüldü. Google Asistan ve gerçek zamanlı çeviri ile Bluetooth kulaklıklar oldukça güzel eleştiriler aldı. Ama bir türlü hit olmadı. Pixel Buds 2‘nin bu yıl 15 Ekim’de piyasaya sürüleceği bildirildi.

Google’ın yeni kulaklıklarıyla ilgili hiçbir ayrıntı yok. Tabii ki, yine de yerleşik Google Assistant’a sahip olması bekleniyor. Ayrıca tasarımı da tam bir gizem. Önceki modelde yer alan tasarımı benimseyecek mi? Yani her iki kulağı birbirine bağlayan bir kablo ile mi yoksa gerçek kablosuz kulakiçi mi olarak mı gelecek? Bunlar asıl beklentileri şekillendiriyor.

Google bu ayın ilerleyen saatlerinde Pixel Buds 2’yi piyasaya sürdüğünde büyük değişiklikler olacak gibi duruyor. Bu değişikliklerle birlikte fiyatlarda da bir artış olabilir, ancak muhtemelen 200 doların altında bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.

Google’ın Made by Google etkinliğinde duyurmasını beklediğimiz bir diğer ses ürünü, Google Home Mini akıllı hoparlörü oluyor. Google’ın akıllı ev ürünlerini genişletme çabaları hala devam ediyor. Akıllı asistan ile yeni geliştirmelere açık ürünleri kısa bir süre sonra görebiliriz.

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