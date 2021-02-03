Google Pixel Cihazlarına Yeni Güncellemeler Gönderdi!

Google, akıllı telefon dünyasına sadece yazılımsan olarak değil aynı zamanda kedi ürettiği cihazlarıyla da girmeye devam ediyor. Şirketin akıllı telefon dünyasına kazandırdığı en planda olan serisi Pixel oluyor. Şirket bu serisiyle oldukça fazla kullanıcıya sahip oldu. Ancak son zamanlarda bu serinin bazı modellerinde yazılımsal sorunlar yaşanıyordu.

İşte bugün Google yeni bir güncelleme yayımlayarak bu sorunları ortadan kaldırmış oldu. Güncelleme ile birlikte Pixel 5, 4A 5G ve 3 modellerinde önemli düzeltmeler meydana geldi. Ayrıca bu ve diğer bütün Android 11 ile çalışan Pixel cihazları Ocak 2020 güvenlik güncellemesini de almış durumdalar.

Güncelleme özellikle, Pixel 5 ve Pixel 4A 5G‘de ki dokunma hassasiyetinde yaşanan sorunları ortadan kaldırmaya başladı. Bilindiği üzere Aralık 2020 güncellemesinden sonra oluşan bu sorun artık Ocak 2020 yamasıyla birlikte çözülmüş oldu.

Bir diğer taraftan ise Pixel 3‘te açılışta algılanmayan sensörlerle ilgili sorunlar uzun süredir devam ediyordu. Bu sorun ilk olarak Android 10 güncellemesinde ortaya çıkmıştı. Bu sorunda yeni güncellemeyle birlikte çözüme kavuştu.

Şubat 2020 güncellemesinde ise sızdırılan bilgilere göre modellere gelecek olan yama sayesinde cihazlar daha iyi kapsama alanı ve yüksek ağ hızlarına erişebilecek. Şuan için Google tarafından Şubat güncellemesiyle ilgili resmi bir paylaşım bulunmuyor. Ancak şirketin 5G cihazlar üzerinde çalışmalar yaptığı bazı kaynaklarda yer alıyor.