Google Pixel Mini Hakkında Çıkan Söylentiler İle Dalga Geçiyor

Google‘ın bir Pixel Ultra akıllı telefon hazırladığını iddia eden bir söylentiyi duymuş olma ihtimali var. Şirket beklenen Pixel 3 ve Pixel 3 XL yerine farklı üç tane akıllı telefon duyurusu yaptı. Bu rivayetin ikinci bir şekli de var ama bu rivayet bir Alex Jones komplo teorisi gibi geliyor. Google bu söylentileri sadece mizah ve bir tutam alay ile sonlandırmayı tercih etti.

Bazı adlandırılmamış kaynaklara göre, Pixel Ultra neredeyse hiç çentik bulunmayan çerçevesiz bir ekrana sahip olacak. Aslında, bazıları bunun Pixel 3 XL olduğunu ve şimdiye kadar çekilen tüm fotoğrafların ve videoların Google‘ın aklımızı karıştırmak için yaptığı bir plan olduğunu iddia ediyor. Şirket bu iddiaların üzerine 9 Ekim‘de gerçek Pixel 3 XL‘yi daha iyi bir tasarımla açıklayacak.

Bizler için tüm bu söylentiler doğru olamayacak kadar iyi görünüyor. @Madebygoogle tarafından yapılan yakın tarihli bir yayında, ekip Pixel Mini ile yanıt verir. Mini’nin ne kadar küçük olabileceğini sorar; Anahtarlığınızda taşıyabileceğiniz kadar küçüklük yeterli mi?

Açıkçası, bunlar saçma söylentilerdir. Google oldukça yaratıcı bir şekilde bu söylentileri kapatmaya çalışıyor. 9 Ekim etkinliğinde şirketin nelere sahip olduğunu görmek için sabırsızlıkla bekleyiş devam ediyor.