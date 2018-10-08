Çok kısa bir süre sonra Google’ın yeni akıllı telefon modellerini görme şansını elde edeceğiz. Yeni telefonların özelliklerinin neler olacağını ve hangi serileri göreceğimizi daha önce paylaşmıştık. Telefonların özellikleri kısmında çok önemli detayların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Hem sistem özellikleri hem de tasarım özellikleri kısmında netlik kazanan Google Pixel 3 akıllı telefonlarının dışında, markanın başka bir sürprizi daha olacak. Bu kez yeni bir tablet modelini görmemiz mümkün olacak. Yeni tablet modelinin özellikleri kısmında neler göreceğimiz konusunda da yeni bilgiler var. Google Pixel Slate adıyla gelmesi beklenen ve tanıtımdan hemen önce sızdırılan tabletlerin özelliklerinden söz edelim.

Google Pixel Slate Nasıl Bir Tablet Modeli Olacak?

Google Pixel Slate, Google’ın kendi sistemi olan ChromeOS ile gelecek. Genelde Android işletim sistemini görmeye alıştığımız tabletler için bunun olumlu bir seçim olması bekleniyor. Öyle ki Chrome OS yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Şu an için çok fazla bir destek söz konusu değil. Daha önce tablet kategorisinde sessizliğe bürünen Google’ın bu kez Google Pixel Slate modeliyle öne çıktığını göreceğiz.

Yeni cihazın özelliklerinin neler olacağı konusunda ise en ufak bir bilgi yok. Sadece daha uygun fiyatlı bir serinin geleceği konusunda bazı iddialar var. Ayrıca bu model için özel olarak üretilmiş bir klavyenin de bulunması bekleniyor.

Yine Google tarafından üretildiği ve muhtemelen tabletle beraber geldiğini göreceğimiz klavyenin, özel pin sistemiyle gelecek ve tablete bu şekilde takılacağı konusunda bilgiler var. Tabletin özellikleri konusunda nasıl bir seri göreceğimiz konusu ise hala soru işareti olarak kalmış durumda.

Daha uygun fiyatlı bir seri olacak olması, yeni tabletlerin sistem özellikleri kısmında da çok iyi bir seri olmayacağını gösteriyor. Muhtemelen giriş seviyesi ya da orta segment bir tablet modeli görmek mümkün olacak. Tanıtımın ise Google Pixel serisinin tanıtımının yapılacağı 9 Ekim tarihinde olacağını da bir kez daha belirtelim. Tanıtımdan sonra özelliklerden daha detaylı olarak söz edelim.