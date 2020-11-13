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Google Pixel Telefonlar Artık Sınırsız Yedeklemeye Sahip Olmayacak!

Gelecekteki Google Pixel telefonları, sınırsız yedeklemeye sahip olmayacak. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Google Pixel

Eğer bir Google Piksel telefona sahipseniz, ücretsiz tüm fotoğraf ve videolarınızı yedekleme yapabilirsiniz. Google Fotoğraflar (düşük kalitede) sınırsız yedeklemeye şu anda izin veriyor. Ancak, 2021’de piyasaya çıkan yeni Pixel cihazlarından başlayarak, yeni kullanıcılar bu avantaja sahip olmayacak.

Çünkü Google, 2021’de yeni cihazlar için Pixel fotoğraf yedeklemelerini sınırlandıracak. Bu, Google hesabınızla birlikte gelen 15 GB‘lık ücretsiz alanı kullandıktan sonra, daha fazla depolama için ödeme yapmanız gerekeceği anlamına geliyor.

Bu haber, Google’ın Google Photo‘dan para kazanmak için yaptığı kapsamlı desteğin bir parçası. Dün şirket, tüm kullanıcılara sınırsız fotoğraf ve video yedeklemesine izin verme konusundaki uzun süredir devam eden politikasının Haziran 2021’de sona ereceğini duyurdu. Şirket, mevcut Pixel telefonların bu yeni politikadan muaf olacağını açıkladı ve gelecekteki Piksellerin aynı şekilde olacağı da varsayıldı.

Google Pixel

Bu yeni politikanın arkasındaki mantığı tespit etmek oldukça kolay. Google, kendi Pixel cihazlarında Google Photo ile nasıl ücretsiz ve sınırsız yedeklemeye sahip olabileceğini tanıtıyor. Televizyon spotları, dergi reklamları ve internet pazarlama çabalarının tümü bu avantajı yoğun bir şekilde duyuruyor.

Google’ın Pixel fotoğraf yedeklemeleri ile ilgili bu kararı vermiş olması ilginç. Şirketin herkes için olan bu avantajı kaldırmasıyla, Pixel sahiplerinin bu telefonların cazibesini artırmasının devam edeceğini düşünüyoruz. Peki sizin düşünceleriniz neler ? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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KaynakHaveeru
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