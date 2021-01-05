Google Pixel Telefonlar İçin Ocak 2021 Güncellemesi Yayınlandı!

Google, tüm uygun Pixel akıllı telefonlar için Ocak 2021 güvenlik güncellemesini yayınladı. Güncelleme belirli güvenlik açıklarını gidermenin yanı sıra, her cihaz için düzeltmeleri ve iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor.

Pixel telefonlar için sunulan son güvenlik güncellemesi, farklı modellerde toplam altı düzeltme ve iyileştirme ile birlikte geliyor. Ses, Görüntü, Grafik, Sensörler ve Telefon olmak üzere dört kategoriye yayılıyor.

Bu telefonların tümünde, belirli cihaz yönlerinde otomatik döndürme yanıtı için iyileştirmeleri de yer alıyor.

Ayrıca, 2020’de piyasaya sürülen cihazlar, yani Pixel 4a, Pixel 4a 5G ve Pixel 5, belirli aydınlatma koşullarında otomatik parlaklık tepkisi için iyileştirmeler yer alıyor. Bu telefonların her güncellemede bu tarz yenilikler aldığını da sözlerimize ekleyelim.

Son olarak güncelleme, Pixel 5‘teki sistem seslerinin ses seviyesi için ayarlama ve iyileştirmeler getiriyor ve Pixel 4a 5G’deki belirli senaryolarda hoparlör gürültüsüne neden olan bir sorunu düzeltiyor.

Bununla birlikte, Pikseller için Ocak 2021 güncellemesi şu anda dünya çapında OTA aracılığıyla toplu olarak kullanıma sunuluyor. Bekleyememeniz durumunda, ya OTA dosyasını yeniden yükleyin ya da fabrika ayarlarınızı kontrol edin.