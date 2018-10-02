Google Pixel ve Pixel XL için Yeni Güvenlik Yamasının Tarihi Belli Oldu

Ağustos ayında Beta versiyonun yayınlandığı Android Pie güncellemesi bazı Google Pixel ve Google Pixel XL gibi akıllı telefonlarda olan Hızlı Sarj özelliğinin çalışmamasına sebep olmuştu. Sorunun kısa zaman içerisinde çözülmesi beklenmesine rağmen hala stabil bir günceleme yayınlanmamıştı.

Ancak Ekim ayında yayınlanacak olan güvenlik yaması bu Hızlı Sarj özelliğini tekrardan telefonlarda kullanılabileceğini Google kısa zaman önce duyurdu.

Sorunun orjinal sarj aletlerinde de görülmesine rağmen en son ki aylık yama telefon ve orjinal olmayan USB-PD bağdaştırıcılarının sorunlarını da çözecektir.

Anroid Auto kararlılığını ve korunan medya biçimleri için geliştirilen performansı artırmaya yarayan bu güncelleme Pixel 2 içinde kullanılabilecek.

Yeni güncelleme hemen hemen tüm Pixel telefonlarını kapsıyor ve neredeyse bütün yavaş sarj sorunu olan telefonların sorunlarını da çözecektir.