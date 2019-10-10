Google Pixel Watch Çıkış Tarihi Açıklandı!

Google, 15 Ekim’de yapılması planlanan yaklaşan “Made By Google” etkinliğinde Pixel 4 serisinin en son amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Aynı etkinlikte, şirket ayrıca uzun zamandır beklenen Pixel Watch akıllı saatini de piyasaya sürecek. Üstelik yeni bir dizüstü bilgisayarın varlığı da Asia Nikkei tarafından yayınlanan bir raporda ortaya çıktı.

Geçen yıl Google’ın ilk akıllı saatini tanıtacağı söylentileri vardı. Ama ne yazık ki 2018’de herhangi bir ürün karşımıza çıkmadı. Ayrıca geçen yıl piyasaya sürülen Google’ın WearOS işletim sisteminden bazı olumsuz yorumlar ortaya çıktı. Bu nedenle iddia edilen Piksel Watch tanıtımı gerçekleşmedi.

Bu yılın başlarında, şirket “innovative (yenilikçi)” akıllı saat olarak adlandırılan Fossil’den fikri mülkiyet almak için 40 milyon dolar harcadı. Eylül ayında, Google tarafından satın alınan IP’nin hibrit bir akıllı saatle, yani geleneksel bir saate benzeyen ancak akıllı özelliklere sahip bir saatle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Di-gital ve an-alog sözcüklerinden türetilmiş di-ana adı verildi. Google bu ismi almak için ciddi miktarda para toplasa da, değerli bir satın alma işlemi gibi görünmüyordu. Bununla birlikte Google’ın, anlaşmanın bir parçası olan Fosil’deki 20 mühendisle görüşmek istediği varsayılmaktadır.