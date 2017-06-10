Google Pixel XL 2 daha büyük ekran ve Snapdragon 835 ile göründü

En son prototip akıllı telefon Google’ın 2016’daki orijinal Pixel XL‘in halefi olan Pixel XL 2‘dir. Bu cihazın Pixel 2’nin yanında bu sonbaharda çıkması bekleniyor, belki de onlara katılan üçüncü bir model XL 2’dir. Hepsinin Qualcomm’un Snapdragon 835 yongaseti ile desteklenecekleri yönünde söylentiler dolaştı ve söylenen kıyaslama çalışması bunu onayladı.

GFXBench‘in bilgi listesi ayrıca bir sonraki Pixel XL‘in selefinden biraz daha büyük bir ekrana sahip olacağını bize bildiriyor. Bazı nedenlerden dolayı, kıyaslama sadece ekranın boyutunu ve çözünürlüğünü gösteriyor. Listelenen çözünürlük 2,560×1,312’dir. Bu çözünürlük geçen yıl Pixel XL’de kullanılan aynı çözünürlük 2,560×1,440 veya QHD. Gezinme çubuğunu boyut hesaplamasıyla da kıyaslarsak, test edilen Pixel XL 2’nin aslında 5.7″ panel olduğunu söyleyebiliriz.

Google’ın ve HTC’nin bu büyük çerçeveleri biraz düzeltmeyi başardığını ve telefonun genel ayak izini ilk Pixel XL ile aynı tutarken, bu daha büyük ekranı sunacağını bekleyebiliriz.

Aksi takdirde Pixel XL 2, 4GB RAM, 128GB depolama alanı, 12 MP ana kamera ve 8 MP selfie kamera ile bu modelle hemen hemen aynı görünüyor. Prototip Android 7.1.1 Nougat‘ı çalıştırdı ancak son cihazın Android 8.0.0 ile birlikte gelmesi gerekiyordu.