Google Pixelbook 2 FCC Onayı Aldı

Tablet dünyasında yaptığı çalışmalarla kendisini gösteren Google, bu alanda çekilmek konusunda bazı planları olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Firma tarafından gelen açıklamalarda bu yönde ipuçları olsa da tüm bu açıklamaları boşa çıkaracak Google Pixelbook 2 modelleri de ortaya çıktı.

Yeni bir tablet serisi olarak görmeyi beklediğimiz Google Pixelbook 2 serisinin, FCC üzerinden onay almasıyla beraber, bu model için nasıl özellikler beklememiz gerektiği konusunda da detayları elde etmiş olduk. Hemen yeni seri için detaylara geçelim.

Google Pixelbook 2 Neler Sunacak?

Yeni model için ilk beklenti, yine sabit bir klavyeye sahip olan dönebilen bir kasa. Yani bu model için de ikisi bir arada serilerine yeni bir örnek olarak değerlendirme yapılıyor. Bunun dışında Google Pixelbook 2 modelinin kullanacağı işletim sistemi kısmında da yine Chrome OS serisinin yer alması bekleniyor. Aslında Google, Chrome OS işletim sistemiyle çalışan cihazlarının sayısını arttırmak istiyor.

Bu noktada yeni modelin de oldukça önem verilen bir seri olacağını söylemek yanlış olmaz. Bir yandan işletim sisteminin kullanım alanı genişlemiş olacak bir yandan ise Google’ın bu alanda ki varlığı sürmüş olacak.

Şu an için teknik özellikler kısmında bir bilgi yok ancak teknik özellikler için de çok yüksek bir beklentinin olmaması gerekiyor. Öyle ki serinin ilk modeli için de teknik kısımda çok üstün özelliklere yer verilmemişti.

İlk modele benzer nitelikte yeni serinin gelmesi bekleniyor. Şu an için ortaya çıkan detaylar bu şekilde. Google Pixelbook 2 konusunda yeni paylaşımlar yapıldığı zaman sitemizde yer vereceğiz. Tüm bunlarla beraber henüz çıkış tarihi gibi konularda net bir bilgi olmadığını da belirtelim.