Google Pixelbook Go Bilgisayarı Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı!

Google, 15 Ekim’de “Made By Google” etkinliğini gerçekleştirecek. Etkinliktede farklı kategorilerde birçok ürünün duyurulması bekleniyor. Ürün bol olunca haliyle sızıntılar da çok fazla oluyor. Hem Pixel 4 hem de Pixel 4 XL amiral gemilerinin teknik çizimlerinin yanı sıra özellikleri de kısa süre önce sızdırıldı.

Şimdi ise aynı etkinlikte tanıtılması beklenen Pixelbook Go, tasarım ve özellikler bakımından bilgileri internette yayınlandı. Ultra dizüstü bilgisayar kategorisinde yer alması planlanan bilgisayarın Apple‘ın MacBook’a benzer bir tasarımı var.

Apple’ın MacBook’u, macOS üzerinde çalışırken, Pixelbook Go, oldukça hafif bir işletim sistemi ve web uygulamalarını çalıştırmak için tasarlanmış olan ChromeOS’ta çalışıyor. Android ile çapraz uyumluluk nedeniyle, kullanıcılar Play Store’dan çok çeşitli uygulamaları indirebilirler.

Google Pixelbook Go 1 - 6

Pixelbook Go’nun her iki tarafında da hoparlör var ve oldukça ihtişamlı bir klavyeye ev sahipliği yapıyor. Modeli klavyenin üzerinde yer alırken, hemen altında kocaman bir cam touchpadimiz var.

Pixelbook Go, sadece zarif görünmekle kalmayıp aynı zamanda sağlam bir tutuş sağlayan çekici bir arka panele sahip. Bağlantı noktaları açısından Chromebook’ta 3,5 mm kulaklık girişi ve hem şarj etme hem de video çıkış işlevini desteklemesi beklenen iki USB C bağlantı noktası bulunuyor.