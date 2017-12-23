Google Play Music 4 Ay Ücretsiz Kampanyası Tekrar Başladı! Kimler Faydalanabilir?

Arama devi Google zaman zaman daha fazla müşteriyi müzik dinleme servisi Google Play Müzik uygulamasına çekmek için kampanyalar yapıyor. Ücretsiz deneme süreleri sunarak kendisi çekmeye çalışıyorlar. Önceki Google Play Müzik fırsatlarını hep kaçırmış biriyseniz, Google’ın şu anda müzik servisine daha fazla kullanıcı eklemeyi amaçlayan yeni bir tanıtım yayınladığını öğrendiğiniz için şanslısınız demektir.

Google sınırlı bir süre için yılbaşı promosyonlarının bir parçası olarak Google Play Müzik hizmetini 4 ay boyunca ücretsiz olarak sunuyor. Maalesef kampanya herkese açık değil. Bu promosyonu kimler alabilir ve neye göre hak ediliyor bu belirsiz durumda.

Bazı Google Play Müzik aboneleri ise deneme sürümüne kaydolduklarını ve yeni müşteriler olmasa da dört ay boyunca ücretsiz müzik yayını hizmeti alabildiklerini iddia ediyor.

Sonuç olarak 4 aylık ücretsiz Google Play Müzik denemesinden yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmenin tek yolu aslında tanıtımın sayfasını ziyaret etmektir. kampanya size görünmüyor ise ülkenizde sunulmuyor demektir.

Sanırım Türkiye için bu kampanya sunulmamakta. Siz de deneyin ve kampanya Türkiye için geçerli mi yorumunuzu bırakın. Yararlananlara şimdiden iyi dinlemeler dileriz.