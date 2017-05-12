Google Play Store 7.8.16 Versiyonu Yeni Simgesi İle Geliyor

Google, Material Tasarımının istikrar kazandıran etkisine rağmen, yazılım ürünlerinin estetiği konusunda sürekli geliştiren bir üne sahip. Play Store uygulamasının en yeni sürümü, uygulama simgesini bir kez daha değişerek yaşlı alışveriş çantasını atıyor.

Alışveriş çantası ilk olarak geçen yıl Google Pixel‘de görülen simgenin dairesel versiyonu ile kaybolduğundan, bu değişiklik tamamen şaşırtıcı değil. Şimdi, uygulama simgesinin dairesel olmayan tam sürümü çantadan kurtulup sadece Play Store üçgen simgesine bırakıyor.

Play Store, tek başına büyük bir değişiklik olmamasına rağmen, hemen hemen her Android kullanıcısının haftada birkaç kez etkileşime girdiği bir uygulama ki birçoğumuzun ana sayfasında bulunur. Bu nedenle bu değişikliği kesinlikle farkedeceksiniz .

Tam çözünürlükteki eskisi ve yenisi:

Eski

Yeni

Güncelleme ayrıca güncellenmiş uygulama bildirimleri için yeni bir simge de sunmakta:

Play Store uygulamasının en son sürümünü APKMirror‘da edinebilirsiniz, ancak bu güncelleme şu anda kullanıma sunuldu ve yakında cihazınızı da etkileyecektir.