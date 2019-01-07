Google Play Store (APK) indir ve yükle birbirinden güzel uygulamalara kolayca ulaş. Kullandığınız akıllı telefon veya tabletiniz Android işletim sistemine sahipse yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Burada Google tarafından geliştirilen Android destek uygulamalarını, Google Play Store (APK) adı altında kullanıcıların hizmetine açılan mağazada aradığınız her şeyi bulmanız mümkün.

En Güncel Android Uygulamaları ve Oyunları Play Store mağaza uygulamasını telefon veya tabletinize indirebilir, en çok tercih edilen oyunları oynayabilir, skor tahmini yapıp oy verebilirsiniz.Ayrıca güncel haberleri okuyabilir, hava durumunu takip edebilirsiniz.

Google tarafından geliştirilmiş olan dünyanın en popüler mobil uygulama mağazası Google Play Store (APK), kullanıcıların farklı kategoriler altında tüm Android oyunlarına ve uygulamalarına tek bir yerden ulaşabilmeleri imkanını sunmaktadır.Artık Android cihazınız üzerinde ihtiyaç duyabileceğiniz her şey elinizin altında.

Google Play üzerinde yer alan ücretli oyun ve uygulamaları, sadece kredi kartınızı Google Play hesabınız üzerine tanımlayarak kolayca satın alma ve Android cihazlarınız üzerine yükleme şansına da sahipsiniz.

Bunların dışında Google Play‘in en güzel özelliklerinden biri de kullanıcılar için özel olarak seçilmiş uygulamalar ve oyunlar sayesinde sürekli olarak yeni ve popüler olan içerikleri kolayca keşfedebilecek olmanızdır. Tek tıkla her şeye ulaşmak yeni ve popüler olan tüm mobil oyun ve uygulamalara mobil cihazlarınız üzerinde yer verme imkanına sahip olabiliyorsunuz.

Ayrıca Google Play üzerinde yer alan tüm uygulamalar ve oyunlar için kullan dene yerine diğer kullanıcılar tarafından yapılmış olan yorumları görebilir ve bu yorumlar doğrultusunda Android cihazlarınız üzerine indirmek istediğiniz oyun veya uygulama hakkında bir fikir sahibi olabilir, yorum ekleyebilirsiniz.

Oldukça sade ve kolay bir arayüze sahip olan Google Play Mağaza uygulamasının ana sayfası üzerinde yer alan “Uygulamalar”, “Oyunlar” ve “Kitaplar” başlıkları yardımıyla istediğiniz içeriklere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Google Play Store üzerinde kullanıcılara sunulan güzel ve kullanışlı özelliklerden biri olan cihaz tanımlama sistemi sayesinde, Google Play hesabınıza birden çok cihaz tanımlayabilir ve indirmek istediğiniz uygulamaların veya oyunların cihazlarınız için uyumlu olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Uygulama üzerinde yer alan uygulamalarım menüsü yardımıyla Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletiniz üzerinde yer alan tüm uygulamaları tek seferde görebileceğiniz gibi güncel olmayan uygulama veya oyunları da tek seferde güncelleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Mobil cihazlarınız üzerinde yer alan tüm uygulamaları, oyunları ve diğer verileri Google Play hesabınız üzerine kolayca yedekleyebilirsiniz. Bu sayede akıllı telefon veya tabletinizin başına bir şey gelmesi durumunda tüm verilerinizi güvenli bir şekilde yeni mobil cihazınız üzerine geri aktarabilirsiniz.Ayrıca Google Play üzerinde beğendiğiniz oyunları ve uygulamaları istek listenize ekleyerek listelediğiniz tüm oyunları ve uygulamaları istediğiniz zaman mobil cihazlarınız üzerine indirebilirsiniz.

Sonuç olarak Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon veya tablet sahibiyseniz, Google Play Android uygulamasının mobil cihazlarınız üzerinde mutlaka bulunması gerektiğini söyleyelim. Google Play APK İndirme bağlantısı yardımıyla Android akıllı telefon ve tabletleriniz üzerine yükleyebilirsiniz.

Google Play Store APK indir ve akıllı telefonuna yükle. Google’ın Android cihazlar için uygulama mağazası Play Store herkes için indirilebilir durumda. Aşağıdaki linki kullanarak siz de cep telefonlarınıza indirebilirsiniz.

Sürüm: 13.0.22-ALL [0] [PR] 225622328