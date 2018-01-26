Play Store‘da dolaşıyorsunuz ve harika bir oyun görüyorsunuz. İnanılmaz bir şekilde oynamak istiyor ve yeterli bi hafızanız olup olmadığını kontrol etmeden indirme düğmesine basıyorsunuz. Daha sonra bir anda görebileceğiniz en kötü mesajı görüyorsunuz: “Yeterli alan yok”.

Yukarıdaki gibi durumların yeniden oluşmasını önlemek için Google en yeni Play Store güncellemelerinden birinde yeni bir özellik uyguladı. Güncellenmiş seçenek sayesinde hafızanız azaldıkça boş alana sahip olmadığınız uyarısını görmeden size anında bilgi verir. İlla ki indirmek isterseniz yüklü uygulamaların kullanım sıklığına göre sıralanmış bir ekrana yönlendirilirsiniz. Bu listeden istediğiniz uygulamaları kolayca kaldırabilirsiniz. Tek tek kaldırmak yerine birkaç uygulamayı da kaldırabilirsiniz. Bu özelliğe aşağıdaki resimlerde görüldüğü şekliyle “Uygulamalarım ve Oyunlarım” sayfasındaki “Güncellemeler” sekmesinden erişebilirsiniz.

Depolama alanı azalıyor mu? Google Play Store depolama alanını düşürmek için artık size yardım etmek istiyor.

Bu özellik Play Store’da mevcut olan uygulama kaldırma seçeneğinin yükseltilmiş hali olarak adlandırılabilir.

Bu en yeni Play Store güncellemesine “Abonelikler” adı verilen başka bir özellik de eklenmiş. Bu özellik “Uygulamalarım ve Oyunlarım” kısmının hemen altında yer alan küçük bir sekmede size uygulamalar, TV şovları ve benzeri tüm aboneliklerinizi gösterir. Bu şekilde neye abone olduğunuz ve ne zaman yenilenmesi gerektiğini merak etmek zorunda kalmazsınız. Unutmayın bu özellik yalnızca bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilir; diğerleri ise önce biraz beklemek zorunda kalacaklar.