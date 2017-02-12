Google, Play Store İçin Bir Çok Yeni Özelliği Test Ediyor

Google Play Store bir sürü uygulamaya ev sahipliği yapsa da hala mükemmel değil. Geçtiğimiz birkaç yılda Google yeni özellikler ekleyerek ve mevcut olanları geliştirerek, uygulama mağazasını sürekli güncelleştirmekte. 17 ülkedeki minimum uygulama fiyatlandırmasını 2015’te geride bıraktı, bazı büyük tasarım değişiklikleri yaptı ve ayrıca uygulama güncellemelerinin boyutunu %90’a varan oranda daha küçük hale getirebilecek bir teknik geliştirdi.

Şimdi, Google’ın uygulama mağazasında bazı iyileştirmeleri test ettiği ancak bunların henüz yayınlamadığı ortaya çıktı.

Android Authority‘e göre artık Google Play Store indirimli uygulamaların hem satış fiyatlarını hem de orijinal fiyatlarını listeleyecek. Ayrıca, belirli bir satışın ne kadar süreceğini de görüntüleyebilecek. Ayrıca, bu özelliklerin Play Store’daki filmler, kitaplar ve müzik bölümlerinde zaten mevcut olduğu unutulmamalı. Bununla birlikte, bir sebepten dolayı, bu özellik uygulamalar ve oyun kategorisinde bir türlü gözükmedi. Google’ın, geliştiricilerin uygulamalarını orijinal fiyatlarına geri döndürmeden önce geçici olarak ücretsiz olarak sunmalarını yasaklayan yasağı kaldırdığı da belirtilmekte.

Windows Mağazası bu özellikleri bünyesinde barındırması ile bir süredir övünmekteydi. Play Store kullanıcılarının da bu özellikleri kullanabilmesi oldukça memnuniyet verici.