Google, Project Treble İle Güncellemeleri Daha Hızlı Yapacak

İşte bir haber var: Android sürüm güncellemeleri, Nexus veya Pixel olmayan her cihaz için acı bir şekilde yavaş bir olaydı. İşletim sistemi kurulduğundan beri bu bir gerçekti ve şimdiye kadar hiç bir şey durumu değiştiremedi. Ancak Google, en azından bu yıl Android O sürümüyle başlayarak, işletim sistemine modüler bir taban ekleyerek yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Bu noktaya kadar, Google dışındaki bir cihazdaki bir OS güncellemesinin elinize geçirilmesi için gerekli olan adımlar yukarıdaki görselde anlatılmıştır.

Gerçekten oldukça karışıktır. Ancak Google’ın Project Treble dediği yeni bir geliştirme çabası sayesinde Android’teki bu noktadan “Satıcının Arayüzü” (VI) kazanacak. VI’nın amacı, “Satıcı uygulamasını” (yani, “silikon üreticileri tarafından büyük ölçüde yazılmış cihaza özgü alt düzey yazılım”) Android OS çerçevesinden ayırmaktır.

Yeni VI, Android OS çerçevesi ve sözü geçen Satıcı Uygulaması arasında yer alacak. Ve yeni VI, Google’ın uygulamanın API testi için kullandığı Uyumluluk Testi Süiti (CTS) ile benzer bir Satıcı Test Paketi (VTS) tarafından doğrulanacak. VTS, VI’nın ileri uyumluluğunu sağlayacaktır. Biraz teknik terimler olduğunu biliyoruz.

Bu yaklaşımın faydaları, yukarıdaki görüntülerde oldukça açık bir şekilde ortaya konmuştur. Daha önce, VI’nın her bir Android OS çerçeve güncellemesinden sonra tekrar yapılması gerekiyordu; bu noktadan itibaren artık böyle olmayacak. Bu gerçekten de, son kullanıcılar için güncelleme sürecini hızlandırabilir, ancak muhtemelen çok fazla değildir.

Akıllı cihazınızın üreticisi hala kendi “özelliklerini” yeni Android sürümünün üstüne ekleyecek ve bazılarının hala yeniden yazmaya ihtiyacı olacak. Hiçbir şey bu açıdan değişmez. Yalnızca, Project Treble ile, bir aygıt üreticisi bu sürece girmeden önce silikon üreticilerinin ek iş yapmasına gerek kalmayacak.

Project Treble, Android O‘nun ilk geliştirici önizlemesinde zaten var ve Android O önceden yüklenmiş olarak piyasaya sürülen tüm yeni cihazlara gelecek.

Bütün bunlara ek olarak, Google, belirli bir ülkedeki belirli bir ağa özgü özellikleri gibi kod değişikliklerini, Android Açık Kaynak Project koduna taşımak için silikon ve cihaz üreten ortaklarıyla birlikte çalışıyor diyor. Bu kod geliştiricileri (örneğin, Sony ve Qualcomm) artık her yeni Android güncellemesinde bu yamaları yeniden işlemek zorunda kalmayacakları anlamına geliyor.