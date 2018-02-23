Google RCS MWC 2018'de Tanıtılacak: Google RCS Nedir?

Google RCS, Rich Communication Services‘in (Zengin İletişim Servisleri) kısaltmasıdır. SMS’in uzun zamandır umutsuzca ihtiyaç duyduğu bir yükseltmedir de diyebiliriz.

Geçtiğimiz yıllarda Google, operatörlerin global ölçekte RCS’ye geçişini kolaylaştırmaya kendini adamıştır. Nihayet Google bunu gerçekleştirmek için 43 operatör ve çeşitli OEM’lerle yakın bir işbirliği içinde çalışmakta olduğunu bugün açıkladı.

Google bugün işletmelerin doğrudan tüketici ile iletişim kurmaları için Zengin İletişim Servisleri hizmetini ilan etti. Şirketler daha yararlı ve etkileşimli mesajlarla Android Mesajlar uygulamasında telefonunuz sayesinde sizinle doğrudan daha iyi iletişim sağlayacaklar. Google, testler için ilk şirketlerden bazılarını duyurdu; 1-800 Contacts, 1-800 Flowers, Booking.com, SnapTravel, ve Subway.

Bir otel rezervasyonuzu onaylayın veya kontak lenslerinizi doğrudan Android Mesajlar uygulamasından yeniden sipariş edin. Google‘ın Android Mesajlar uygulamasını Android kullanıcıları için varsayılan ileti uygulaması yapmak için OEM’lerle ortaklık kurarak tüm dünyada daha fazla Android kullanıcısının RCS hizmetinden yararlanmaya başlaması sağlanacak.

Google, önümüzdeki hafta MWC 2018‘de RCS platform yeteneklerini uygun bir şekilde sergileyecek. Burada işletmelerin ve tüketicilerin RCS iletişimlerinden nasıl faydalanabileceğini de gösterecek. Küresel ölçekte RCS’nin durumu hakkında bir tür tanıtım duyurusu yapılmasını umuyoruz.