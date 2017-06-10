Google reCAPTCHA API sini Android İçin Yayınladı

Google‘ın “Bilgisayarlara ve İnsanlara Farklı Anlatmak için Tamamen Otomatik Kamu Turing testi”, daha yaygın olarak CAPTCHA olarak bilinen girişim, birçok web sitesine birkaç yıldır güvenlik hizmetleri sağlıyor. İnsan kullanıcılarını robotlardan ayıran teknoloji, yıllar içinde oldukça gelişti. Şimdi, Google, mobil kullanıcıların hizmetlerinden de faydalanabilmesi için Android API‘sını piyasaya sürdü.

CAPTCHA başlangıçta, robotların çarpık metinleri çözememesine dayalıydı. Ancak teknolojideki ilerlemelerle robotlar, en zorlu CAPTCHA kodlarını bile endişe verici bir doğrulukla çözmeyi öğrendi. Böylelikle CAPTCHA, bükülmüş ve çarpıtılmış metinden sokak numaralarına, isimlerden başlayıp, ardından “Hiçbir CAPTCHA reCAPTCHA” ya kadar ilerleyerek kullanıcıların yalnızca bir onay kutusunu tıklatmaları gerektiği konusunda gelişti. Birkaç ay önce, Google, kullanıcının kendi geçerliliğini özerk olarak doğrulayan “Invisible reCAPTCHA” ı tanıttı.

Bu API sayesinde, geliştiriciler mobil cihazların kullanıcılarına daha akıcı bir deneyim sunabilecek. Google’ın “Invisible reCAPTCHA” teknolojisi, risk analizi algoritmalarının arka planda çalışmasını sağlayarak, kullanıcıların herhangi bir doğrulama yöntemi ile etkileşime girmeden spamden uzak kalmalarına olanak tanır.

API, Google’ın SafetyNet API paketinde bulunmakta. Geliştiricilerin aynı API ile hem aygıt hem de kullanıcı doğrulamasını yapmalarını sağlayarak, güvenlik risklerini azaltmak için daha etkili araçlar sağlıyor.