İnternetin en kapsamlı ve en çok kullanıcı bulunan tarayıcıların başında gelen Google, son dönemlerde arama motoru üzerinde değişikliklere adım atmaya başladı. İlk olarak reklam görüntülemeleri konusunda önemli adımlar atan firma, hemen sonrasında yeni algoritmalarla beraber arama sisteminde ufak değişiklikler yapmaya başladı. Tüm bunların dışında internet devinin son dönemde telif hakları üzerinde de daha çok yoğunlaştığını görmeye başladık. İçeriklerin telif hakları bir yana, Google Resim Görüntüleme özelliği nedeniyle görsel telif hakları konusunda da yeni adımlar atılmaya başlanmıştı.

Şimdi ise en radikal karar geldi ve Google Resim Görüntüleme özelliğine son verildiği açıklandı.

Google Resim Görüntüleme Bölümü Kaldırıldı

Telif hakkı için açılan davalardan bıkmış olacak ki Google sonunda bu konuda kararını verdi. Artık görseller bölümünden herhangi bir resim aratıldığı zaman, görsellerde resmi görüntüle gibi bir kısım yer almayacak. Bunun yerine doğrudan resmi telif haklarının olduğu belirtilecek ve resmi paylaşılan sayfaya yönlendirme yapılacak.

Tabi her sistemde olduğu gibi bu sistemde de belli başlı açıklar yok değil. Her ne kadar Google Resim Görüntüleme özelliğinin kaldırıldığı belirtilse de resmi üzerinde sağ tıklayıp “resme bak” ya da yeni sekmede aç özellikleri yine görsellerin gösterilmesini sağlamakta. Bunun için henüz Google tarafından farklı bir düzenleme getirilmiş değil.

Resim görüntülemelerinde, tamamen telif hakkı kriterini ortaya koymak için bu özelliklerin, daha doğrusu açıkların giderilmesi gerekiyor. Google’ın bu konuda herhangi bir adım atıp atmayacağını bilmiyoruz ancak diğer arama motorlarında hala sistemin kullanılıyor olması, Google’ın kan kaybetmesine neden olabilir. Bunlar için biraz daha değerlendirmeleri takip etmek gerekecek.

Telif hakkı nedeniyle yaşanacak olan sıkıntılar bir yana, sitelerin bu durumdan memnun kalacağı görüşü de var. Özellikle özgün görsel paylaşımları daha da değerli hale getirilecek. Bunun için Google’ın attığı adımı beğenen ve devamının gelmesini isteyen kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla. Konu hakkında herhangi bir gelişme yaşandığı zaman haberimizi buna göre güncelleyeceğiz. Şimdilik atılan adımlar ve açıklanan bilgiler bu kadar ile sınırlı.