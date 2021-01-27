Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni bir Google Play desteği olan model üzerinde çalışmalar yapıyor. Şirketin V2072A model numarasına sahip bu yeni telefonu, Google hizmetleri ve uygulamaları için onaylanmış durumda ve piyasaya sürülmek için bekletiliyor.

Bu yeni modelin Mediatek‘in 6nm Dimensity 1100 yonga setine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca cihazın içerisinde 12 GB RAM kapasitesinin olacağı da bir başka söylenti arasında yer alıyor.

Yeni Vivo V2072A‘nın, ön tarafında su damlası çentik ve çift kamera bulunuyor. Şuan için kamera detayları hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkmış durumda değil. Cihazın ekranı ise 1080p çözünürlüğe sahio olacak.

Telefon, Google hizmetleri onaylı olduğu için sadece bulunduğu ülke de değil aynı zamanda küresel alanda piyasaya sürülecektir. Şimdilik cihaz hakkında ortaya çıkan bilgiler bunlar, ilerleyen günlerde daha fazla detayın sahibi olacağız.