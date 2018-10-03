Google Sesli Erişim Özelliğini Kullanıma Sunuyor

Google Beta modundan iki yıl sonra, Play Store‘da nihayet Ses Erişim‘i uygulamasını yayınladı. Uygulama, akıllı telefonunuzu el kullanımı olmadan konuşarak kullanabilmenizi sağlar.

Çoğunlukla resim çekmek veya metin göndermek gibi şeyler yapmakta zorlanan herkes için tasarlanmıştır. Ayrıca ücretsiz olarak indirilebilir.

Servis uygulamalarda gezinmenizi, metin oluşturmanızı ya da düzenlemenizi, ve Google Asistan ile konuşmanızı sağlar. İşletim sistemi ile daha yoğun bir bütünlük, ve uygulama ile birlikte “dokunma” düğmelerine izin veren uygulamaların kontrolünü sunar. “İleri Kaydır” veya “Geri Git” dediğiniz anda telefonunuz bunu hemen yapacaktır.

Sesli Erişim tümünü tanıyamadığında tüm tıklanabilir seçeneklere de numara verir. Bir metin alanı seçebilir, ana ekrana gidebilir, hızlı ayarlar menüsüne ilerleyebilir, Google Asistan için Giriş tuşunu basılı tutabilirsiniz. Ayrıca yazarken satırları ve kelimeleri silebilir ve geri alabilirsiniz. Hizmet şu anda yalnızca İngilizce olarak mevcuttur, ancak Google gelecekte ek dil desteği için söz vermektedir.