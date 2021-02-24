Google Şifre Kontrolü İçin Yeni Bir Güncelleme Sundu!

Google, Android akıllı telefonlar için otomatik şifre kontrol uygulamasını güncelleme başladı. Şirket yeni güncelleme ile birlikte, cihazınında güvenlği ihlal eden bir giriş olursa anında takip ederek sizi uyarmaya başlayacak.

Önemli bir uygulama yükseltmesi olarak karşımıza çıkan bu güncelleme sayesinde artık cihazınızda bir güvenlik açığı veya siber saldırı vb. gibi bir durum olduğunda uygulama sizi uyaracak ve şifrelerinizi değiştirmeniz için size imkan sağlamış olacak. Kullanıcılar artık herhangi bir saldırı olduğunda şifre detayı gibi birçok ayrıntısını hızlı bir şekilde değiştirebilecekler.

Google‘ın bu güncellemesi bütün Android cihazlara sunulmuş durumda. Şirket bu uygulama sayesinde kullanıcıların şifrelerini otomatik doldurmalarına olanak sağlayarak hem işlerini kolaylaştırmış hem de güvenliğini korumuş oluyor. Konuyla ilgili Android Yazılım Mühendisi Arvind Kumar Sugumar; Hayatlarımızda dijital hizmetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, çevrimiçi bilgilerimizin güvende ve emniyette kalmasını sağlamak her zamankinden daha önemli” dedi.

Eğer Android cihazınızda Google‘ın şifre kontrolcüsünü etkinleştirmek istiyorsanız Ayarlar> Sistem> Diller ve Giriş> Gelişmiş > Otomatik doldurma seçeneğine göz atabilirsiniz.