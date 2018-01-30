HTC ile Google uzun bir geçmişi olan iki şirket ve bu ortaklık ilk Nexus akıllı telefonu için ortak oldukları 2010 yılına kadar uzanıyor. Bugün her iki şirket Pixel ve Pixel 2 serileri için birlikte çalışmaya devam ediyor. Pixel telefonlarının üretimini kolaylaştırmak için yapılan bir hareketle, Google, Pixel 2 XL hariç birinci ve ikinci nesil Pixel cihazlarını kuran ekibi satın almak için geçtiğimiz yılın eylül ayında HTC’ye 1,1 milyar dolar ödediği bildirildi. Anlaşma şimdi Google tarafından onaylandı.

Anlaşmanın tamamlandığını duyuran bir blog yazısında, Google’ın Donanımdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh şunları söyledi:

Bu yeni ortaklar, 2005 yılında ilk 3G akıllı telefonu, 2007’de ilk dokunmatik telefonu ve 2013 yılında ilk all-metal unibody telefonunu piyasaya sunmayı içeren, özellikle akıllı telefon endüstrisinde bir dizi “ilk” başarmak için on yıllarca tecrübe edindi. Bu aynı zamanda Pixel ve Pixel 2’nin geliştirilmesi konusunda yakından çalıştığımız aynı ekiple çalışıyor.

Osterloh‘a göre, Google’ın donanım birimi, dünya çapındaki kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için yapay zekayı, yazılımı ve donanımı birleştirmek için yeni takım arkadaşlarıyla birlikte çalışacak. Anlaşma ayrıca, Tayvan’ın şirket için önemli bir yenilik ve mühendislik yeri olmasıyla, arama devinin Asya Pasifik bölgesinde ayak izini genişleteceği anlamına geliyor.

Anlaşma HTC’nin fikri mülkleri için münhasır olmayan lisansları da kapsıyor. Yine de, Google’ın HTC’nin tüm akıllı telefon bölümü satın almadığını belirtmek gerek. Fakat Google, mobil cihaz yenilikçilerinden oluşan yeni bir ekip kazanmış durumda. Şirket, akıllı telefon yarışında öne geçmek için daha büyük oynuyor.