Google Spamla Mücadele İçin Yeni Bir Yol Deniyor – Onaylanmış Mesaj

Onaylanmış SMS, Google mesajlarının beta sürümüne ulaştı. Uygulama, kullanıcılara, kendilerini spam ve kimlik avı saldırılarından korumak için yeni bir seçenek sunuyor. Amaç ise, kullanıcıların yalnızca doğrulanmış kişilerden gelen mesajları alması ve sahtekarlıklara karşı korunabilmesi.

Bu özellik yalnızca, doğrulanmış bir işletme tarafından bir SMS gönderildiğinde çalışıyor. Google, herhangi bir sahtekarlık girişimi veya yanıltıcı içerikten sizi haberdar etmek için ve aldığınız her bir SMS’i doğrulamak için, kimlik doğrulama kodlarını kullanacak ve böylece sizi tehlikeli bağlantılara tıklamaktan veya hassas bilgilerinizi iffy sitelere vermekten kurtaracak.

Ayrıca doğrulanmış mesajlar, kullanıcının onları ayırt etmesine yardımcı olacak özel bir simge gösterecek. Bunu, uygulama ayarlarından devre dışı bırakmak mümkün olacak, ancak Google bu özelliğin kapatılmasını tavsiye etmiyor. Şimdilik, 5.3.075 sürümü beta kanalında kullanıma sunulan uygulama, sahtekarlara dur demeyi amaçlıyor.

Uygulama sadece en yeni sürümde mevcut bulunmakta. Bu özelliğin küresel olarak sunulup sunulmayacağını veya yalnızca belirli pazarlarda mı kullanılacağını bilmiyoruz. Üstelik uygulamanın dili İngilizce. Yakın zamanda Türkiye’ye de gelmesini umuyoruz.