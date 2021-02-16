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Google Stadia 100 Yeni Oyun İle Geliyor!

Google, Stadia'ya yeni 100 oyun daha ekliyor. Şirketin Stadia için büyük planları var, işte yeni oyunların detayları...

Yunus Emre Çakır

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Google Stadia

Google‘ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia ile 2019 yılında tanışmıştık. Bu oyuncuların, yeterli donanım özelliklerine sahip olmayan bilgisayarlarına rağmen oyun oynamalarına olanak sağlayan bir servis olarak sunulmuştu. Aynı zamanda bazı oyunlar 60 FPS 4K çözünürlükte oynanabiliyor.

Kullanıcıların birçok oyunu Stadia ile oynamaları için iyi bir internet bağlantısına sahip olmaları gerekiyor. Bir ara kullanıcıların olumsuz geri dönüşünden dolayı bu projeden vazgeçileceğine dair sızıntılar yapılıyordu.

Ancak bugün yeni gelen bilgilere göre Google, Stadia için büyük planlar yapıyor. Şirket Stadia’yı kapatmak yerine ona 100 yeni oyun daha ekliyor. Bu oyunlar arasında Far Cry 6, FIFA 21, Hellpoint ve Judgment gibi oyunlarda yer alıyor. Google bu girişimi Nvidia‘nın GeForce Now‘ının piyasaya sahip olması üzerine yapmaya başladı.

Google Stadia şuan da ülkemizde hizmet vermiyor ama ABD ve Avrupa bölgerinde Pro sürümünü deneme olarak ücretsiz sunuyor. Daha sonra aylık 9.99 dolar karşılığında bir abonelik hizmeti sağlıyor. Yeni eklenen bu oyunların tam listesi Google Stadia‘nın resmi sitesinde bulunuyor.

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