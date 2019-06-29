Google Stadia için Beta Açıklaması

Google Stadia, son dönemde en çok konuşulan oyun servislerinden biri oldu. Bulut tabanlı bir oyun servisi olmasının yanında, son yıllarda en aktif kullanım sunmasını beklediğimi online oyun sistemlerinden de biri olarak öne çıkan Google Stadi, şu sıralar nasıl kullanılacağı sorularıyla gündemde.

Aslında Google, servisin nasıl kullanılacağı konusunda yeterli açıklamalar yapmıştı. Marka tarafından yapılan açıklama sonrasında, sistem için gereklilikler de ortaya çıkmıştı. Şimdi ise beta testleri için merakla beklenen açıklama yapıldı.

Google Stadia Beta Gelmeyecek

Servisin sorumlusu olarak bilinen Phil Harrison tarafından yapılan açıklama sonrasında, servisin beta testlerinden uzak kalacağı ortaya çıktı. Yapılan açıklamalara göre herkese açık bir beta testi görmeyeceğiz.

Herkese açık olarak beta sürümünün sunulmamasına karşın, şimdiye kadar kapalı beta sürümünün sunulduğu da gelen bilgiler arasında. Yani açıklamalara bakacak olursak, beta sürüm testleri zaten yapılmış.

Kapalı beta testlerinin yapılması sırasında ise sadece seçilen kullanıcılardan yararlanılmış. Zaten beta testlerinin duyurulmasının, daha doğrusu öne çıkmamasının nedeni bu.

Beta testlerinin sunulmayacak olması, hizmeti mutlaka satın alarak deneme yapılması gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Tabii ki Google Stadia için açıklanan satış fiyatlarının bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtelim.

Yani deneme yapmak isteseniz bile belirlenen ücretleri ödemeniz gerekiyor. Google’ın yeni servisi için mutlaka özellikleri iyi incelemek gerekiyor.

Eğer sisteminiz ya da sahip olduğunuz internet, sunulan şartları sağlamıyorsa bu durumda servisi satın almadan ya da aboneliğe geçmeden önce iki kez düşünmeniz gerekecek. Şimdilik Google’ın test için farklı bir planı olmadığını da ekleyelim.

Konuya ilişkin yeni detaylar paylaşıldığı zaman haberimize ekleyeceğiz. Şimdilik, herhangi bir sürpriz olmazsa beta beklemek gerek.