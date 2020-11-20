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Google Stadia, iOS’a Bir Web Uygulaması Olarak Geliyor

Google Stadia sonunda iOS cihazlarına geliyor. Fakat bildiğiniz yolla değil web app olarak kullanıcılar ile buluşacak.

Selin Polat

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Google Stadia, iOS'a Bir Web Uygulaması Olarak Geliyor

Google, oyun akışı hizmeti Stadia‘nın yakında iOS‘ta çıkacağını duyurdu. Apple‘ın App Store‘un şartlarını ihlal ettiğini söylediği için özel bir iOS uygulaması şeklinde gelmeyecek, bunun yerine ilerici bir web uygulaması (PWA) biçiminde iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Bir PWA, geliştiricilerin bir web sitesi aracılığıyla uygulama benzeri bir deneyim sunmalarına olanak tanır ve Stadia‘yı iOS‘a getirmek için bir web uygulaması kullanarak Google, Apple’ın App Store kurallarını atlayabilecektir.

Google, Stadia’nın iOS’ta tam olarak ne zaman başlayacağını açıklamadı, ancak hizmet için genel testlerin “bundan birkaç hafta sonra” başlayacağını doğruladı.

Ayrıca Google, 18 Aralık 2020’den önce CD Projekt Cyberpunk 2077‘yi satın alan müşterilerin, Stadia Controller ve Stadia’yı TV’de yayınlamak için Chromecast Ultra içeren ücretsiz bir Stadia İşletme Sürümü alacağını da duyurdu.

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