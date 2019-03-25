Google Stadia Nedir? Bilmeniz Gereken Her Şey

Google Stadia nedir? Hangi özellikler ile gelecek? Google Stadia Neden bu kadar önemli? Bunun gibi sorularınızı cevaplamak için oldukça geniş bir makale ile sizlerleyiz.

Google’ın 2019 Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda tanıttığı devrimsel teknoloji Google Stadia. Şirketin oyun endüstrisinde reform yapma ve hakim olma niyetini doğrudan açığa çıkaran en yeni teknoloji. Stadia, oyunların oynanması, satın alınması, paylaşılması ve geliştirilmesinde büyük değişiklikler vaat ediyor.

Bölünmüş ekran oyunu ve oyun oturumlarının genel yerleşik teknoloji sorunlarını çözer. İnterneti bir video oyun mağazasına dönüştürürken, Google’ın kendi ekosistemlerini zenginleştiren YouTube canlı yayıncılarının erişimini de genişletiyor.

Cevaplanmamış kalan çok şey var. Google’ın Stadia için işletme modeli nedir? Başladığında hangi oyunlar mevcut olacak? Google’ın devasa bulut altyapısı, saniyede 60 kare hızında 4K kalitesinde anında ve mükemmel sunulan oyunlar sunabilecek mi?

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler eşiğinde Google Stadia hakkında her şey.

Google Stadia Nedir?

Google Stadia, dünya devi Google tarafından oluşturulmuş yeni nesil bir oyun konsoludur. PS4 ve Xbox gibi belirli bir harddiske yüklenen oyunlardan ziyade, Netflix benzeri bir oyun akışı sunuyor.

Kısaca açıklamak gerekirse, oyunlar internete bağlı bir ekranda belirecek, dilediğiniz oyunu oradan seçip istediğiniz her hangi bir platformda oynamanıza izin verecek. Asıl önemi ise Google’ın teknoloji avantajının, küresel bir veri merkezleri ağına milyonlarca bağlantıyla tezahür eden oyuncuları, geliştiricileri, akıcıları ve izleyicileri bir araya getirmesidir.

Bunun pratikte anlamı, ne kadar fazla oyun olursa olsun, beğenmediğiniz bir oyunu saniyeler içinde değiştirmeniz mümkün olacak. Dilerseniz, berbat eski dizüstü ya da masaüstü bilgisayarınızda, cep telefonunda, tablette veya internete bağlı televizyonumda oynayabilmeniz mümkün.

Ayrıca oyunu kaydettiğiniz andan itibaren, yukarıda saymış olduğumuz platformlardan dilediğinizin arasında geçiş yapabileceksiniz. Çünkü Wi-fi üzerinden doğrudan sunuculara (herhangi bir cihaz yerine) doğrudan bağlanan isteğe bağlı bir denetleyici dışında donanım yoktur.

Çözünürlük, Veri Kopması ve Hız

Google, hizmetini geçen yılın sonlarında, Moniker Project Stream kapsamında ve Assassin’in Creed Odyssey oyununu kullanarak test etti. Test aşamasında 1080p/60 kare hızında saniyede 25 megabit (Türkiye’de çok nadir) internet hızı kullanıldı.

Algoritmaların iyileştirilmesi, şirketin yaklaşık 30 megabitte saniyede 4K/60 kare hedefini içeriyor. Google, internet servis sağlayıcılarının tüketicilerin davranışlarını karşılamak için genişletileceğini savunuyor. Ancak bunun genel kullanım anlamında ne anlama geleceği konusunu ve veri kepleri ile ilgili sorunlardan kaçındı.

Stadia’nın alacağı en düşük çözünürlük 720p olacak. Yardımcı başkan Harrison ayrıca Google’ın, ani internet düşüşü durumunda oyundaki ilerlemeyi koruyacak “çok akıllı teknoloji” üzerinde çalıştığını da söyledi.

Google Stadia Çıkış Tarihi

Stadia ile ilgili bir sonraki duyuru E3 zamanı civarında çıkacak. Google E3 planlarını henüz onaylamamasına rağmen, Harrison Haziran ayında daha fazla ayrıntı çıkacağını söyledi. Stadia 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere ve Avrupa’nın birçok noktasında satışa sunulacak.

Google Stadia Fiyatı ve Abonelik Ücretleri

Google, fiyatlandırma planını söylemeyi reddediyor. Bunun sebebi de muhtemelen yayıncılar ve diğer ortaklarla görüşmelere devam etmesi.

Bir yandan, Google muhafazakar bir rota izleyebilir ve hizmetini, Steam benzeri geleneksel bir perakendeciye benzer şekilde fiyatlandırabilir. Veya YouTube TV stratejisiyle taksitli bir Netflix benzeri aylık abonelik ücreti ile ay için de seçenek sunabilir.

Ancak, bu son derece maliyetli olması durumunda oyun şirketleri tarafından memnuniyetle karşılanmayabilir. Aynı zamanda, böyle bir modelin gelir ayrılıkları açısından nasıl çalışacağı da henüz net değil. Bazı oyunlar için aboneliklerin bir tür farklı ödeme yapılması olasıdır.

Her iki durumda da Google, oyun oynamayı genişletmek için altyapıya ve içeriğe büyük yatırım yapmak zorunda kalacak. Harrison, 2019’da Google’ın altyapı ve sermaye harcaması için 13 milyar dolarlık bir yatırım olacağını da dile getirdi. Para oldukça büyük.

Rakiplerin Tepkisi

Harrison, henüz Google Stadia’nın satışa hazır olmadığını açıkça belirtmiştir. Rakiplerini ezici bir şekilde “Bu yeni nesil oyun, bir kutu değil” dedi. Ancak Google, Stadia ve mevcut nesil rakipleri arasında bir karşılaştırma yaptı ve PS4 Pro’nun 4.2 teraflop ve Xbox One X’in 6 teraflopuyla karşılaştırıldığında 10 teraflop GPU gücüne sahip olduğunu iddia etti.

Stadia’nın açıklamasının ardından Microsoft’un Phil Spencer’ı, Google’ın planının akış ve bulut oyunlarına olan yaklaşımını doğruladığını iddia ederek Xbox çalışanlarına bir not gönderdi. Buna karşılık da Microsoft, Xbox Game Pass adında bir abonelik hizmeti başlattı.

Sony’nin hizmeti PlayStation Plus, ücretsiz olarak eski oyunlarını ayda iki kez ve aynı zamanda indirme ve oynatma imkanı sunuyor. Teknoloji devlerinden de rekabet potansiyeli var. Amazon’un 2020’de başlayabilecekleri bir oyun yayın hizmeti geliştirdiği, Apple’ın da önümüzdeki hafta yeni bir ürün piyasaya sürmesi de muhtemel. Ortalık giderek gergin bir hal alacak.

Google Stadia Donanım Özellikleri

Burada fiziksel bir donanım söz konusu değil. Ancak bir küçük bir oyun konsolu var. İsimsiz cihaz oldukça standart görünüyor ve göze fazla batmıyor. Cihaz Wi-Fi aracılığıyla buluta bağlanıyor. Ayrıca, oyuncuların belirli bir düğmeyi kullanarak oyun oynamasına izin veriyor. Başka bir düğmeyi de kullanarak geliştirici odaklı yardım istiyor.

Çok Oyunculu (Multiplayer) Oyunlar

Google’a göre, Stadia’nın kutulu konsolların sınırlamalarından özgürlüğü eline alacak ve çok oyunculu seçeneklerini de büyük ölçüde artıracak. Geliştirici konferansında, şirket 100 değil, binlerce oyuncuyu içeren oyunlardan bahsetti.

Ayrıca, herhangi bir gözle görülür gecikme sorunu veya grafik kalitesinde bozulma olmadan, işbirliği veya çevrimiçi oyun için birden fazla bölünmüş ekran penceresi gösterdi.

Stadia’daki bulut tabanlı çok oyunculu oyunlar aynı zamanda senkronize etme gibi gerçek zamanlı, tutarlı, dünyayı değiştiren oyunlar da sunacak. Yani çevrimiçi bir oyunda bir kuleyi havaya uçurursan, diğer tüm oyuncular bunun olduğunu görecek ve havaya uçacaklar.

Ön Değerlendirme

Şimdilik Google Stadia hakkında bilinen tüm özellikler bu kadar. Ancak zaman içerisinde daha çok bilgi gün yüzüne çıkacak. Bu yazımızı sürekli güncel tutmaya devam edeceğiz Taa ki Google Stadia çıkana kadar.

Oyun konsolu demek biraz daha farklı geliyor kulağa. Çünkü ortada belirli bir cihaz yok, sadece internete bağlanan bir cihaz mevcut. O da yardım tuşlarını içeriyor. Netflix benzeri bir oyun kategorisi sunması ortaya oldukça etkileyici bir şey çıkacağını gösteriyor.