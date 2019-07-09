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Google Stadia SSS Sayfası Güncellendi! Önemli Bilgiler Açıklandı!

Oyun konsollarının son mertebesi Google Stadia'nın Sık Sorulan Sorula sayfası yenilendi. Detaylar dikkat çekici...

By Muhammed Arslan

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Google Stadia SSS Sayfası Güncellendi! Önemli Bilgiler Açıklandı!

Google Stadia’nın tanıtım tarihi giderek yaklaşıyor. Google’ın SSS (Sık Sorulan Sorular) sayfası artık birkaç yeni ayrıntı, cihaz desteği ve denetleyicinin Stadia’ya nasıl bağlandığı hakkında genel bilgilerle güncellendi. Bir oyun artık kendi geliştiricisi tarafından desteklenmezse, ne olacağı da yer alıyor.

Şayet Stadia’nın bir sürümünü önceden sipariş ettiyseniz, kaydolmak için kullandığınız e-postaya bir ödeme kodu gönderilir. Kodu aynı hesaptan kullanmanız gerekmez. Kişisel bir Gmail hesabı da olsa sorun değil.

Unutmayın, Stadia Founder Sürümü, Stadia ile başlamanıza yardımcı olacak bir paket sunuyor. Şu anda kullanılabilir durumda ve 129 $ karşılığında satılıyor. Tabi ki şaşırmıyoruz, ülkemizde yok.

Google Stadia SSS Sayfası Güncellendi! Önemli Bilgiler Açıklandı!

Google, denetleyicinin bir oyuna nasıl bağlanabileceği hakkında daha fazla ayrıntı veriyor. Stadia kontrol cihazı Bluetooth LE kullanıyor. Ancak sadece bir cihaza eşleştirme seçeneği mevcut. Oyun için kurulum yapılması gerekiyor. Kurulduktan sonra doğrudan Wi-Fi’ye bağlanacaktır.

Dışarıdayken oyun oynamanın tek seçeneği, USB-C üzerinden doğrudan desteklenen bir cihaza bağlanan kablolu bir bağlantı kullanmak gibi görünüyor. Bu da bizi Stadia’nın açılışında hangi cihazların destekleneceği konusunda bir sonraki ayrıntıya götürüyor. .
Başlangıçta, Stadia yalnızca Chrome OS çalıştıran tabletlerde ve Pixel 3, 3 XL, 3a ve 3a XL dahil tüm Pixel 3 cihazlarında destekleniyor.

KaynakGoogle
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